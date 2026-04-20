Trump Dice que ‘Está Ganando la Guerra’ con Irán Previo a Negociaciones y Fin del Cese al Fuego

A dos días de que termine el cese al fuego en Medio Oriente, Donald Trump se ha jactado de que “está ganando la guerra, por mucho” y acusó a los medios de su país de reportar que está perdiendo. Tanto Estados Unidos como Irán han enviado señales mixtas de cara al reinicio de las negociaciones en Pakistán.

Irán ha advertido que aún no decide si participará en las negociaciones en Islamabad.

ha advertido que aún no decide si participará en las negociaciones en Islamabad. Donald Trump declaró que es improbable una prorroga y que si las negociaciones terminan sin un acuerdo de paz “entonces empezarán a explotar muchas bombas”.

declaró que es improbable una prorroga y que si las negociaciones terminan sin un acuerdo de paz “entonces empezarán a explotar muchas bombas”. La delegación estadounidense que se dirigirá a Pakistán será comandada por el vicepresidente JD Vance.

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Trump afirma que “está ganando” en Irán y que no habría prorroga al cese al fuego

Pese a que está por expirar el cese al fuego, y ante los últimos acontecimientos alrededor de Irán y el estrecho de Ormuz, no hay certidumbre sobre las negociaciones en Pakistán. A través de la red social Truth Social, Donald Trump ha asegurado que “está ganando, por mucho” la guerra en Medio Oriente.

“Estoy ganando la guerra, POR MUCHO, las cosas van muy bien, nuestro ejército ha sido increíble”.

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Además acusó a los medios de promover la idea de que Estados Unidos está perdiendo en el conflicto con Irán:

“Si lees las noticias falsas, como el fracasado New York Times, el absolutamente horrendo y repugnante Wall Street Journal, o el ahora casi desaparecido, afortunadamente, Washington Post, pensarías que estamos perdiendo la guerra.

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Las declaraciones llegan a la víspera del posible reinicio de las negociaciones con Irán en Islamabad. Se espera que la delegación dirigida por JD Vance parta hacia Pakistán, a dos días de que finalice el cese al fuego.

Al respecto, Donald Trump declaró a Bloomberg que era “altamente improbable” una prórroga a la tregua que expira este miércoles. Además señaló que de no alcanzarse un acuerdo de paz “entonces empezarán a explotar muchas bombas”.

Irán advierte que no negociará bajo amenazas en Pakistán

Estas declaraciones han sido recibidas con recelo por Irán. Esmail Baqai, portavoz de la cancillería iraní, puso en duda la “seriedad” de Washington en el proceso diplomático en Pakistán y añadió:

“No tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”.

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Por su parte, Mohamad Baqer Qalibaf, quien lidera las negociaciones con Estados Unidos, advirtió durante la madrugada del martes que su país no aceptará “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”. El funcionario, quien es presidente del Parlamento de Irán, denunció violaciones al cese al fuego, así como el cerco naval a los puertos iraníes. Al respecto, el político escribió en X:

“Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo”.

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Se espera que la delegación de JD Vance parta a la capital de Pakistán durante el martes. Pero no se ha confirmado que se reanuden las conversaciones, después de que Masud Pezeshkian, presidente de Irán, denunciara que Estados Unidos busca la rendición de su país y advirtiera que “los iraníes no se someten a la fuerza”. Además de la tensión por el cerco naval, previamente Irán negó que fuese a entregar su uranio enriquecido, como aseguró Donald Trump.

Cabe señalar que el jueves Líbano e Israel podrían entablar nuevas conversaciones en Washington el próximo jueves. Este lunes, pese al cese al fuego, seis personas resultaron heridas durante un ataque de Israel en el sur del Líbano, país que se ha vuelto el segundo principal frente de la guerra en Medio Oriente.

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Con información de EFE y AFP