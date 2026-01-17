Muere Kianna Underwood, Exestrella Infantil de Nickelodeon, Tras Ser Atropellada en Brooklyn

Kianna Underwood, exestrella infantil de Nickelodeon, falleció luego de ser atropellada por dos vehículos que no se detuvieron mientras cruzaba una calle en Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con la policía, los responsables huyeron del lugar y hasta ahora no han sido identificados ni detenidos.

Según información publicada por New York Post, este trágico hecho ocurre después de que se diera a conocer que la actriz atravesaba una situación vulnerable, viviendo en condición de calle en Nueva York.

Atropellan a Kianna Underwood. Foto: Nypost

Arrollan a Familia que Iba a Bordo de una Motocicleta en Puebla

En 2023, Angelique Bates, excompañera de Underwood en el programa All That, criticó públicamente a ejecutivos de Nickelodeon y a antiguos miembros del elenco por no haberle brindado apoyo.

Fuera de control

Las preocupaciones sobre el estado de la actriz no eran nuevas. En 2021, personas cercanas a Underwood expresaron su inquietud por su comportamiento mientras vivía en la calle. “Ella simplemente está fuera de control y fuera de sí aquí afuera, como dos personas diferentes, ella ni siquiera es así”, declaró su amigo Brian Tomkin.

Mujer Sale a Barrer su Casa y Muere Atropellada por Conductor de una Camioneta en León

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios excompañeros lamentaron su pérdida. Johnny Díaz, amigo de muchos años, declaró a The Post: “Era supertalentosa, superapasionada y supercariñosa… irradiaba amor”.

Por su parte, Lisa Foiles, también parte del elenco de All That en 2005, expresó en redes sociales: “Me enteré de la noticia y estoy completamente devastada. Todavía lo estoy procesando. Estoy completamente destrozada”.

Historias recomendadas:

Trump Amenaza con Aranceles del 10% a Países Europeos si no Apoyan la Compra de Groenlandia

Choques Entre Manifestantes por Ofensiva Migratoria de Trump Escalan Tensión en Minneapolis