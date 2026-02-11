Netanyahu se Reúne con Trump en EUA; Firma su Adhesión a la Junta de Paz

Previo a su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó su adhesión a la Junta de Paz creada por el mandatario de Estados Unidos de América (EUA).

En el marco de su visita oficial a Washington, Netanyahu firmó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda.

¿Qué es la Junta de la Paz?

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump.

Fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza.

Posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

Gobiernos aliados del presidente estadounidense, como el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz

Pero otros países, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel de la ONU.

Visita de Netanyahu a Washington

Benjamín Netanyahu llegó ayer martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos, desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Se trata de un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Hoy, 11 de febrero de 2026, el primer ministro israelí se trasladó desde la Casa Blair hasta la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump.

El mandatario israelí quiere convencer al presidente estadounidense para que aplique una presión máxima a Teherán en las negociaciones sobre el programa nuclear y balístico iraní.

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu dijo que el encuentro se centraría en "las negociaciones con Irán", aunque también hablarán de Gaza y otras cuestiones regionales.

"Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación", explicó.

La oficina de Netanyahu adelantó que este enfatizará su preocupación por el arsenal de misiles de Irán, y no sólo por su programa nuclear.

Con información de EFE y AFP.

spb