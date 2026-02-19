“Nunca Fue un Príncipe": Familia de Virginia Giuffre, Denunciante del Caso Epstein, sobre Andrés

La familia de Virginia Giuffre, la principal denunciante del delincuente sexual Jeffrey Epstein, sostuvo que el expríncipe británico Andrés, detenido este jueves, 19 de febrero de 2026, bajo sospecha de conducta indebida, "nunca fue un príncipe".

Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes.

Mediante un comunicado a CBS News, los hermanos de Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025, en el estado de Australia Occidental, dijeron sentirse aliviados con la noticia de la detención de Andrés, hermano del rey Carlos III.

Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza.

Detienen a Expríncipe Andrés en Reino Unido por Presunta Conducta Indebida

¿Quién es el expríncipe Andrés?

Andrew Mountbatten-Windsor, nacido en Londres el 19 de febrero de 1960, es el tercer hijo de la Reina Isabel II y del duque de Edimburgo.

En 1983 combatió en la guerra de Las Malvinas, como piloto de un helicóptero naval a bordo del "Invencible", y fue condecorado con la medalla de la Orden de la Reina Victoria por salvar la vida de varios marineros.

Tras más de veinte años de servicio, en 2001 dejó la carrera militar, donde alcanzó el grado de teniente comandante.

En 2001, fue nombrado representante especial del Departamento de Comercio Británico Internacional (BTI), organización gubernamental encargada de impulsar el comercio y la inversión británica en el extranjero.

Fue presidente de la Asociación de Futbol Inglesa desde 2000 hasta 2006, cuando fue sustituido por su sobrino el Príncipe Guillermo.

En 1985 conoció a la aristócrata Sarah Ferguson y el 23 de julio de 1986 contrajeron matrimonio en la Abadía de Westminster.

Tras su matrimonio fue nombrado duque de York y, en 1987, tomó posesión de su escaño como miembro de la Cámara de los Lores. También fue investido Conde de Inverness con carácter hereditario en esas mismas fechas.

El 8 de agosto de 1988 nació su hija Beatriz y el 23 de marzo de 1990, la princesa Eugenia.

El 19 de marzo de 1992, tras seis años de matrimonio y varios escándalos amorosos, la pareja de Sarah Ferguson y Andrew Mountbatten-Windsor anunció su separación y en 1996 se oficializó su divorcio.

Con información de N+ y AFP

