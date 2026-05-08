OMS Reitera Que Brote de Hantavirus Tiene un Riesgo "Absolutamente Bajo" para la Población

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró nuevamente que el riesgo de propagación del hantavirus para la población mundial es "absolutamente bajo".

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El vocero de la OMS, Christian Lindmeier, dijo que "se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo".

Incluso abundó que lo es para las personas que se alojaron en los mismos camarotes que una persona contagiada usó en el crucero MV Hondius. "Parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

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Distinto a cualquier otra enfermedad

Lindmeier señaló que la enfermedad solo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

"No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara (...) No se trata de un nuevo COVID-19", insistió.

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El crucero Hondius, que pertenece a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, donde se produjo un brote de hantavirus entre los pasajeros, había partido el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

Actualmente se dirige a Tenerife, en las islas Canarias, donde se le espera que llegue el domingo y cuyas autoridades ya se preparan para atender la emergencia.

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Un nuevo caso

Este viernes, se identificó un nuevo caso sospechoso de hantavirus en un ciudadano británico en la isla de Tristán de Acuña, situada en el Atlántico Sur.

En medio de este anuncio, las autoridades siguen buscando a los pasajeros del crucero afectado por el virus y a sus contactos directos.

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Hasta el momento, se han notificado ocho casos, tres de ellos mortales (una pareja neerlandesa y un alemán). Se confirmó que cinco de los ocho casos corresponden a infecciones por hantavirus.

Una mujer neerlandesa falleció poco después de haber abandonado el barco el 24 de abril. Era la esposa del "paciente cero", el ⁠hombre neerlandés que falleció en el barco el 11 de abril.

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Con información de AFP y Reuters

ICM

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