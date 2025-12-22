China Acusa a Estados Unidos de Violar Derecho Internacional por Incautación de Buques.

El Ministerio de Asuntos ⁠Exteriores de China dijo este lunes 22 de diciembre que la incautación "arbitraria" por parte de Estados ⁠Unidos de buques de otro país constituye una ​grave violación del derecho internacional.

La declaración fue luego de que autoridades estadounidenses interceptaron un navío petrolero con destino a ​China frente a las costas ‍de Venezuela.

Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, dijo que su país rechaza ‍todas las sanciones "unilaterales e ilegales", en referencia a las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump contra la nación gobernada por Nicolás Maduro, decretada la semana pasada para bloquear embarcaciones con cargas petroleras que entran o salen de Venezuela.

"(China) se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", indicó en rueda de prensa.

Y se opone a toda intimidación unilateral

¿China respalda a Venezuela contra EUA?

Venezuela tiene ‍derecho a ‍desarrollar relaciones con otros países, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. El funcionario que aseguró que el país sudamericano tiene respaldo de varias naciones en la defensa de su soberanía.

Creemos que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos

El sábado 20 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista" de Maduro.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista negra de Estados Unidos.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, el presidente Trump anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Caracas rechazó las dos incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes".

Desde la intensificación de la presión por parte de Washington contra Venezuela en el mar Caribe, China ha condenado las acciones, calificándolas de "injerencia en los asuntos internos" del país sudamericano.

