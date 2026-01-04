Papa León XIV Dice que se Debe Garantizar la Soberanía de Venezuela Tras Ataque de EUA

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en un ataque al país sudamericano.

"Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el papa estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.