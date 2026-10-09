Internacional

¿Quién Es 'Navi' Pillay? Nobel de la Paz 2026 Dedica Premio a Supervivientes de Crímenes

Conoce aquí el perfil y trayectoria de la jueza sudafricana, una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos humanos

Navanethem "Navi" Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. Foto: EFENavanethem "Navi" Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026. Foto: EFE

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