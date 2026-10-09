¿Quién Es 'Navi' Pillay? Nobel de la Paz 2026 Dedica Premio a Supervivientes de Crímenes

La jueza sudafricana Navanethem Navi Pillay, una de las figuras más destacadas en la defensa de los derechos humanos y la justicia mundial, ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional".

Aquí te presentamos el perfil de la galardonada, quien en su primera comparecencia tras conocerse la noticia dedicó el premio “a todos los supervivientes de crímenes internacionales”.

"Déjenme dedicar este premio a todos los supervivientes de crímenes internacionales. Quizá estaba destinado a que yo me encontrara en esta histórica sala de audiencias (...) cuando se hizo el anuncio y se me informó del premio”, dijo desde el histórico tribunal de Nuremberg, donde fueron juzgados los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

La jurista además denunció los ataques contra las instituciones jurídicas internacionales.

"Vivimos en una época donde el derecho internacional y los derechos humanos son blanco de ataques políticos (…) Esta degradación es particularmente visible en los ataques contra la Corte Penal Internacional", puntualizó.

"Mi mensaje a los líderes, a los dirigentes políticos, es que (...) tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de hacer la guerra", añadió.

Navi Pillay es una jurista de 85 años que dirigió, hasta noviembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Defender of Democracy Award de PGA (2014), el Stockholm Human Rights Award (2010) y el Premio de la Paz de Sídney (2025) "por toda una vida de defensa de los derechos humanos fundamentales, la paz con justicia y los derechos de las mujeres".

Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (2008-2014) y jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde presidió el primer fallo internacional que determinó que se había cometido un genocidio.

Navanethem Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, Sudáfrica, en el seno de una familia originaria de Sri Lanka.

Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad de Natal en 1967 y fue la primera mujer negra en abrir un bufete de abogados en esta provincia sudafricana.

Desde allí defendió a numerosos presos políticos detenidos sin juicio, muchos de ellos activistas contra el apartheid.

Pillay se doctoró en Derecho por Harvard en 1982, con especialización en derechos humanos y derecho internacional.

En 1992 cofundó el grupo internacional de derechos de las mujeres 'Equality Now', organización con sede en Nueva York que lucha por los derechos de las mujeres y niñas a través de reformas legales, incidencia política y colaboración con organizaciones locales.

En 1995 fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Entre 1995 y 2003 ejerció como jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde presidió el primer fallo internacional que determinó que se había cometido un genocidio de acuerdo con los criterios establecidos en la Convención de Genocidio de 1948.

Ese fallo determinó que la violación puede constituir un acto de genocidio, reformulando así el derecho internacional humanitario y promoviendo la justicia para los sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos.

En 1999 fue elegida por unanimidad para ocupar la presidencia del Tribunal.

En 2003 pasó a ejercer como jueza en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta 2008.

En 2008 fue nombrada alta comisionada para los derechos humanos, la más alta responsabilidad en este ámbito en el sistema de Naciones Unidas. Como tal, denunció violaciones en conflictos como los de Siria, Gaza y Sri Lanka, impulsó la rendición de cuentas por crímenes de guerra y promovió la defensa de los derechos de mujeres y minorías.

El 31 de agosto de 2014 abandonó el cargo tras seis años de servicio, no sin antes reprochar al Consejo de Seguridad de la ONU haber fallado a los sirios al no haber logrado parar la violencia ni investigar los crímenes cometidos. Fue sustituida por el príncipe jordano Zeid al Husein.

Luego de abandonar la ONU siguió muy activa en la defensa de los derechos humanos.

Participó en grupos de reflexión sobre migración, integración y justicia en Sudáfrica, ejercido también como jueza 'ad hoc' de la Corte Internacional de Justicia en la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el caso Gambia contra Myanmar.

Actualmente preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid.

En 2021 pasó a dirigir la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

El 8 de julio de 2025 anunció que dejaría esta comisión en noviembre de ese año por motivos de edad, salud y compromisos personales, después de expresar que fue "un honor" presidir la comisión desde su inicio.

En septiembre, la comisión concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.

En diciembre del pasado año, Pillay aseguró a EFE que el conflicto de Gaza fue "el más desgarrador" que le tocó analizar, y subrayó que uno de los desafíos que planteó la elaboración del informe fue "la negativa de Israel a permitirnos entrar en su país y en los Territorios Palestinos para investigar".

SPB