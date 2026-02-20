¿Qué Le Pasó a Kamila Sellier, Patinadora de Velocidad? Así Fue el Accidente en Milano Cortina

Momentos de preocupación se vivieron en la jornada del 20 de febrero de 2026, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, cuando la polaca Kamila Sellier fue inmovilizada y retirada en una camilla con ruedas de la Arena de Patinaje sobre Hielo, después que la cuchilla del patín de una rival le provocó una herida justo encima del ojo izquierdo.

El aparatoso percance sucedió durante la prueba de mil 500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Conmoción por accidente en patinaje sobre hielo

Kamila Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue sancionada por un adelantamiento ilegal de carril que incidió en el accidente, el percance le impidió a Selier avanzar de la ronda de cuartos de final.

Sábana blanca evita que público viera a Kamila Sellier

La carrera se detuvo mientras Kamila Sellier recibía atención médica. Una gran sábana blanca la cubría para evitar que el público que llenó la arena la viera, en la última noche del patinaje de velocidad en pista corta.

Finalmente, la polaca levantó un pulgar hacia la multitud mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista, que los trabajadores tuvieron que limpiar durante la pausa.

Funcionarios polacos indicaron que el ojo de Sellier estaba bien. Se le aplicaron puntos de sutura en la arena antes de trasladarla al hospital para más pruebas.

¿Cuál es el estado de salud de Kamila Sellier?

El personal médico le brindó atención dentro de la pista y le aplicaron varios puntos de sutura a la atleta. Los primeros informes indicaron que le protegieron el ojo, lo que le evitó un desenlace sin poder contar lo que vivió.

Luego, la llevaron a realizarle más pruebas como medida de precaución. La carrera de Santos-Griswold terminó con una angustia de otrenalizada por el pase ilegal, fue descalificada y no avanzó.

Así se reanudó la carrera

Cuando se reanudó la carrera, la atención se centró poco a poco en la competición. Kim Gilli ganó el oro, mientras que su compatriota surcoreana Choi Minjeong se alzó con la plata. La estadounidense Corinne Stoddard obtuvo el bronce.

Ese mismo día, el esquiador acrobático Nick Goepper se llevó otro susto cuando se estrelló contra el halfpipe durante un truco difícil. Logró ponerse de pie y tranquilizar a los aficionados, recordándoles lo delgada que puede ser la línea entre la rutina y el riesgo en el deporte olímpico.

Con información de N+

