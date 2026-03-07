Se Registra Explosión Frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega

Una fuerte explosión se registró durante la madrugada del domingo frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas, informó la policía de ese país.

La detonación ocurrió alrededor de la 01:00 hora local (00:00 GMT), según confirmó el departamento policial de la capital, que señaló que por ahora no cuenta con información concluyente sobre el origen del estallido.

De acuerdo con la cadena pública NRK, que citó al comandante de policía Michael Delmer, la explosión afectó la entrada de la sección consular de la sede diplomática estadounidense. “Alrededor de la 01:00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos”, declaró el oficial.

Se reservan detalles

Las autoridades indicaron que los daños registrados son menores. “No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, añadió Delmer, al subrayar que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana.

En un comunicado inicial, la policía informó que mantiene contacto con la misión diplomática de Washington y que un amplio operativo de seguridad fue desplegado en la zona.

El incidente ocurre en un contexto de alta alerta para las embajadas estadounidenses en varias regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio, tras las recientes operaciones militares conjuntas de Israel y Estados Unidos contra Irán, que derivaron en un conflicto regional y en ataques de represalia de Teherán contra diversos objetivos industriales y diplomáticos.

No obstante, las autoridades noruegas señalaron que, por ahora, no existen indicios que vinculen la explosión registrada en Oslo con ese conflicto.

