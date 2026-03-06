Embajada de EUA en México Alerta de Posible Vandalismo o Violencia en Protestas por Irán y el 8M

En una nota, la Embajada estadounidense en México alertó de dos eventos que se realizarán este fin de semana, una marcha por la acción militar de EUA vs. Irán y la marcha del 8M.

La protesta del sábado 7 de marzo será a las 11:00 horas en la nueva sede en Polanco, mientras que el domingo 8 de marzo, se esperan interrupciones en toda la ciudad debido a la marcha del Día Internacional de la Mujer.

La marcha del 8M se realizará desde la Glorieta de Colón en Paseo de la Reforma (también conocida como la "Glorieta de las Mujeres que Luchan") hasta el Zócalo. Otros grupos se reunirán en diferentes puntos de Reforma, incluyendo el monumento a la Revolución Mexicana, la Glorieta de la Diana y el Ángel de la Independencia, para unirse a la protesta principal a las 12:00 h en el Zócalo.

Advirtió que ante las concentraciones, es posible que se produzcan actos de vandalismo o violencia en ambas protestas, por lo que recomiendan a su personal evitar las protestas activas y tener precaución con las grandes concentraciones o manifestaciones.

Acciones a tomar:

- Las manifestaciones pueden ser impredecibles; evite las zonas cercanas a las protestas y manifestaciones. - Esté atento a las novedades en los medios locales.

- Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Segob pide respeto a la marcha a los estados

Ante la marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 del marzo, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado respetuoso a las autoridades de los estados a conducir sus actuaciones en el marco de los protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos.

"El Gobierno de México reconoce que la protesta social es una expresión legítima de la vida democrática y una herramienta fundamental para visibilizar demandas y causas sociales. Su obligación es garantizar que quienes decidan ejercerla lo hagan con seguridad, sin criminalización y con pleno respeto a su integridad".

