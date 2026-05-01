Selección de Irán, con Un Difícil Panorama de Cara al Inicio de la Copa del Mundo 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue claro sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 y el país donde disputará sus duelos, durante el congreso del organismo.

"Irán sí participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y claro que Irán jugará en Estados Unidos de América. Y la razón de eso es muy sencilla, queridos amigos: es porque nos tenemos que unir. Tenemos que unir al mundo".

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Mientras esto se decía en Vancouver, Canadá, en Teherán, la Selección Iraní jugaba un partido interescuadras para mantenerse en forma.

Dos de sus encuentros amistosos fueron cancelados porque autoridades del deporte consideraron inseguro que los futbolistas abandonaran el país en medio de la guerra.

Futbol y política

Para periodistas deportivos locales, Timelli, como le llaman a la selección nacional, la política debe quedar de lado en la participación mundialista del combinado.

Durante el Congreso de la FIFA no estuvo presente la Federación Iraní. Mohammad Rahman, miembro de la junta directiva, dijo a la prensa local y a N+ que el trato hacia el presidente del organismo, Mehdi Taj, fue considerado como un insulto al ser cuestionado por agentes de migración canadienses, por lo que decidió retirarse.

"Los integrantes de la Selección Iraní están orgullosos de nuestros mártires y nuestras fuerzas armadas porque protegen las vidas de los iraníes e insultarlos es una línea roja para nosotros. Por lo que, prefirió regresar y no participar. Entonces, en ocasiones una silla vacía es un mensaje para el mundo del deporte".

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Este día, el líder supremo de Irán, Majtaba Jamenei, reapareció con un mensaje leído en la televisión estatal, sin que se le viera físicamente. Afirmó que la República está dispuesta a continuar la diplomacia y subrayó que el estrecho de Ormuz traerá beneficios a los países de la región, sin la presencia militar estadounidense.

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Desde la Casa Blanca, el presidente Trump sostuvo que Teherán quiere llegar a un acuerdo. Y cuando le preguntaron su opinión sobre que Irán juegue sus partidos del Mundial en Estados Unidos, respondió: "Bueno, si Gianni lo dijo, por mí está bien. ¿Lo dijo Gianni? Gianni Infantino, ese es una joya".

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Con información de Adriana Valasis y Jorge Ulloa

ICM