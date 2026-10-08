Internacional

Vance Señala a Microsoft de Fraude y la Suspenden de Programa de ‘Green Cards’ para Trabajadores

Autoridades estadounidenses destacan la lucha contra la estafa en materia de visas

El vicepresidente JD Vance hace un anuncio sobre el fraude en las visas H-1B, en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: ReutersEl vicepresidente JD Vance hace un anuncio sobre el fraude en las visas H-1B, en conferencia de prensa en la Casa Blanca. Foto: Reuters
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