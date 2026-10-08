Vance Señala a Microsoft de Fraude y la Suspenden de Programa de ‘Green Cards’ para Trabajadores

El vicepresidente de Estados Unidos de América, J. D. Vance, anunció la suspensión de Microsoft de un programa para solicitar la residencia permanente (conocida como green card) para trabajadores con visa H-1B, pues acusó a la compañía de presunto fraude.

Este jueves, el funcionario estadounidense ofreció una conferencia de prensa sobre la lucha contra el fraude de visas.

Además de Microsoft, la administración del presidente Donald Trump también anunció la exclusión de Adobe del programa para trabajadores migrantes especializados.

Vance explicó que las dos empresas ya no podrán recurrir al programa PERM para tramitar la "green card" de sus trabajadores extranjeros con visado H-1B, destinado a profesionales altamente especializados.

El vicepresidente acusó que esas compañías estarían utilizando esta vía para "reemplazar" a trabajadores estadounidenses por otros con salarios más bajos, "cometiendo fraude".

En el caso de Microsoft, explicó que habría "desplazado" a 6 mil trabajadores nacionales con un número equivalente de beneficiarios del programa H-1B.

"Nuestro mensaje a Microsoft es: ustedes son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a excelentes trabajadores estadounidenses. No pueden despedir a trabajadores estadounidenses y luego reemplazarlos con trabajadores extranjeros en condiciones precarias", apuntó.

El visado H-1B permite a las empresas contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en áreas que exigen conocimientos altamente especializados y cuyos perfiles no puedan encontrar en el país.

Pero desde su regreso al poder, Trump ha intentado restringir ese programa; incluso trató de imponer una tasa de 100 mil dólares para ese tipo de visados, algo que fue bloqueado por los tribunales.

Las tecnológicas advirtieron que restringir los visados H-1B encarece la contratación de profesionales extranjeros y perjudica la competitividad y la innovación de Estados Unidos.

En tanto, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, dijo que su departamento también prohibirá el acceso al programa a los trabajadores de firmas como Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL o Capgemini.

En redes sociales, la Casa Blanca destacó que se está “protegiendo al trabajador estadounidense cerrando el conducto del fraude sistémico que ha inundado nuestro país con mano de obra extranjera a expensas de los trabajadores estadounidenses”.

SPB