Xiomara Castro Pide Diálogo Directo a Donald Trump por Elecciones en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostener un “diálogo directo y franco” sobre el proceso electoral celebrado el pasado 30 de noviembre, a pocos días de concluir su mandato de cuatro años y en medio de señalamientos de injerencia extranjera.

A través de un extenso mensaje en la red social X, Castro invitó formalmente a Trump a conversar sobre sus pronunciamientos públicos a favor del candidato Nasry Asfura, los cuales —según afirmó— influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a la candidata oficialista.

¿Qué Está Pasando con Elecciones 2025 en Honduras y Por Qué Trump Arremetió por Conteo?

La mandataria también explicó las razones por las que sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar el conteo de votos y actas de los comicios.

Se queja de Consejo Nacional Electoral

Castro denunció que el CNE se ha negado injustificadamente a escrutar 4,774 actas, que representan más de 1.5 millones de votos, lo que —a su juicio— constituye una violación a la Constitución y desconoce la soberanía popular.

Además, señaló que no se resolvieron cientos de impugnaciones relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos sin respaldo biométrico y presuntas irregularidades en el sistema de transmisión de resultados preliminares.

La presidenta también criticó al Tribunal de Justicia Electoral por negar el conteo de votos en varias urnas, actuando —según afirmó— en abierta violación de la ley. Castro aseguró que no será cómplice de lo que calificó como un “cinismo institucional” ni de la injerencia extranjera en el proceso electoral.

Sr. Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump:



Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 10, 2026

Su pronunciamiento se produjo horas después de que el Gobierno de Estados Unidos advirtiera sobre “severas consecuencias” ante posibles intentos de revertir el resultado electoral que dio como ganador a Nasry Asfura, quien cuenta con el respaldo público de Trump. Castro concluyó reiterando su invitación al mandatario estadounidense para abordar la situación con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia.

Rechazo a decreto

Por su parte, un grupo de ocho países latinoamericanos, compuesto por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, expresó este sábado mediante un comunicado conjunto su rechazo al decreto sancionado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, puesto que considera que esta medida afecta "la institucionalidad democrática".

"Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática", reza la información difundida.

Los países firmantes, que en su mayoría cuentan con gobiernos derechistas, también manifestaron "su repudio" a las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición este jueves y "todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño".

Historias recomendadas:

"Venezuela Inicia a Liberar Presos Políticos", Dice Trump tras Detención de Maduro

Protestas en EUA por Asesinato de Renee Good: Miles Marchan Contra ICE en Portland y Minneapolis