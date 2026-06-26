Así se Vivió el Momento de la Explosión Durante las Fiestas Patronales de San Juan de Ocotán

Lo que minutos antes era una noche de celebración, música y familias reunidas para disfrutar de las fiestas patronales de San Juan de Ocotán, en Zapopan, se transformó en una escena de caos y desesperación tras la explosión de pirotecnia que dejó un saldo de 12 personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad.

Cientos de personas disfrutaan de las fiestas patronales

Cientos de personas se encontraban reunidas en la plaza principal del poblado para presenciar el tradicional castillo de fuegos artificiales. La expectativa era la de cada año: niños sobre los hombros de sus padres, comerciantes atendiendo sus puestos y cientos de asistentes observando el espectáculo. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambió.

De manera repentina se registró una fuerte explosión que estuvo acompañada por una intensa llamarada y una columna de humo. El estruendo provocó que cientos de personas corrieran en distintas direcciones intentando ponerse a salvo, mientras otras buscaban desesperadamente a sus familiares en medio del caos.

Varias personas quedaron heridas y tiradas en el piso

Entre los gritos y el pánico, varias personas quedaron tendidas sobre la plaza con lesiones provocadas por quemaduras y esquirlas de los artefactos pirotécnicos. Testigos comenzaron a solicitar ayuda de inmediato al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos, bomberos y elementos de Protección Civil.

En pocos minutos comenzaron a llegar ambulancias de los Servicios Médicos Municipales de Zapopan y de la Cruz Roja. Los equipos de emergencia tuvieron que abrirse paso entre la multitud y los puestos instalados alrededor de la plaza para brindar atención a los lesionados y trasladarlos a diferentes hospitales.

¿Cuántas personas terminaron heridas?

Las autoridades confirmaron que el saldo fue de 12 personas heridas, entre ellas cuatro niños de entre uno y siete años de edad. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida y todos fueron reportados en estado regular.

Tras controlar la emergencia, la zona quedó resguardada por bomberos y policías municipales mientras personal especializado inició las investigaciones para determinar qué originó la explosión.

El accidente hizo recordar la explosión en Amatitán

El accidente recordó lo ocurrido apenas semanas atrás durante las fiestas patronales de Amatitán, donde otra explosión de pirotecnia dejó víctimas mortales, reavivando el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de celebraciones tradicionales.