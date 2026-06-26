Así se Vivió el Momento de la Explosión Durante las Fiestas Patronales de San Juan de Ocotán

Momentos de tensión se vivieron durante las fiestas patronales de San Juan de Ocotán, en Zapopan, tras una explosión de pirotecnia

Momento exacto de explosión en San Juan de Ocotán.Foto: Diego, Adanely, Naomi

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Explosión en fiestas de San Juan de Ocotán deja 12 heridos, incluidos 4 niños. La celebración se tornó en caos y pánico. Conoce los detalles de este impactante suceso.

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