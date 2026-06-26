¿Tormenta Afectará Siguiente Partido de México? Aquí se Ubica Posible Ciclón Douglas

Entérate si el posible ciclón Douglas podría afectar las condiciones del clima el día que México juegue su cuarto partido, en 16avos de final del Mundial 2026

Partido México vs Chequia en el estadio CDMXPartido México vs Chequia en el estadio CDMX, el 24 de junio 2026. Foto: Reuters | Archivo

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¿El ciclón Douglas afectará el partido de México en el Mundial 2026? Descubre cómo el clima podría influir en el juego del 30 de junio en Ciudad de México.

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