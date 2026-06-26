¿Tormenta Afectará Siguiente Partido de México? Aquí se Ubica Posible Ciclón Douglas

Cada vez falta menos para el siguiente partido de México, en los 16avos de final del Mundial 2026, y aunque aún no sabemos contra qué país se enfrentará la Selección Nacional, te contamos cómo podría estar el clima el día del encuentro y si es posible que para esa fecha ya se haya formado la tormenta Douglas.

Previo al cuarto partido de México, en N+ te decimos contra quién podría jugar la Selección Nacional y cómo van los mejores terceros lugares, así como la tabla para definir a los equipos clasificados.

¿Dónde se ubica la posible tormenta Douglas?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso hoy, 26 de junio de 2026, por la posible formación de una zona de baja presión, en el Pacífico.

De acuerdo con Conagua, la posible zona de baja presión se localiza al sureste de la Península de Baja California y según el reporte meteorológico de la mañana de este viernes, la probabilidad de desarrollo ciclónico era del 70%, en 7 días.

Sin embargo, al mediodía, la Conagua actualizó la información y detalló que la posibilidad de desarrollo ciclónico disminuyo a 60%.

De mantener su potencial e intensificarse, la posible zona de baja presión evolucionaría a ciclón Douglas, la cuarta tormenta tropical de temporada de huracanes 2026.

Actualización de la posible zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollar un #CiclónTropical en 7 días pic.twitter.com/CJy1qz38uP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026

Pronóstico del tiempo para el partido de México del 30 de junio

La temporada de huracanes 2026 sigue generando lluvias en gran parte del territorio mexicano y en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua), se prevén lluvias fuertes en varios estados, para los próximos días, incluida la Ciudad de México, donde se realizará el siguiente partido de la Selección Nacional, correspondiente a 16avos de final del Mundial 2026.

Cabe apuntar que México jugará su cuarto partido del Mundial 2026 en el estadio sede Ciudad de México, luego del triunfo ante Chequia, con el que obtuvo el pase perfecto a 16avos y por el que miles de personas salieron a las calles para celebrar la victoria y el invicto del Grupo A.

Existe la posibilidad de que las lluvias continúen en Ciudad de México el martes, 30 de junio de 2026, día del cuarto partido.

En N+, te mantendremos informado sobre el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México, para el siguiente partido de México, en el estadio sede CDMX.

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