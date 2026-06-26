Aviso por Posible Tormenta Tropical: Toma Fuerza y Este Día se Puede Formar Douglas

La Conagua brinda detalles sobre un sistema que podría convertirse en la tormenta Douglas

Playas de Acapulco en septiembre 2025, durante cercanía de una baja presión. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPlayas de Acapulco en septiembre 2025, durante cercanía de una baja presión. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Conagua alerta sobre un sistema que podría convertirse en la tormenta Douglas. Conoce cuándo podría formarse y cómo afecta la temporada de ciclones en el Pacífico.

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