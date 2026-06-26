Aviso por Posible Tormenta Tropical: Toma Fuerza y Este Día se Puede Formar Douglas

La actividad en el océano Pacífico continúa: al suroeste de la Península de Baja California, las autoridades meteorológicas vigilan la formación de un sistema con potencial ciclónico, que podría llegar a convertirse en la tormenta tropical Douglas.

Aquí te informamos sobre el aviso que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hoy, 26 de junio de 2026, respecto a este fenómeno meteorológico y cuándo podría evolucionar en un ciclón.

Para tener en cuenta

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento se han formado tres tormentas: Amanda, Boris y Cristina.

¿Cuándo se pueden formar Douglas?

En redes sociales, la Conagua publicó un aviso y mapa sobre el fenómeno meteorológico que podría convertirse en Douglas.

Alertó que se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California.

Dicha perturbación tiene actualmente 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días; es decir, que podría convertirse en Douglas la siguiente semana.

Nombres de los ciclones en el Pacífico

Según información de la Secretaría de Marina, los ciclones tropicales se nombran desde 1953. Un fenómeno meteorológico recibe nombre desde que se convierte en tormenta tropical y hasta la categoría de huracán, en acuerdo a un sistema establecido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Estos son los nombres para el Pacífico en 2026:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB