Pareja de Adultos Mayores Queda Atrapada Tras Derrumbe de su Hogar en Guadalajara

Parte de una vivienda se derrumbó a consecuencia de las lluvias de los últimos días, en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de Guadalajara. El colapso provocó que una pareja de adultos mayores quedara encerrada al interior del inmueble.

El incidente ocurrió en una finca ubicada en el cruce de las calles Jarauta y Josefa Ortiz de Domínguez, donde vecinos reportaron un fuerte estruendo y posteriormente escucharon llamados de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Elementos de Bomberos y personal de rescate acudieron al sitio para revisar las condiciones del inmueble. A su llegada localizaron escombros y parte de una recámara en la zona frontal de la finca, además de una bóveda que había colapsado y bloqueado por completo el acceso principal.

La pareja, de aproximadamente 80 años, permaneció dentro de la vivienda sin posibilidad de salir por sus propios medios. Las autoridades confirmaron que no quedaron atrapados entre los escombros y que ninguno de los dos presentó lesiones.

Tras la revisión inicial, la vivienda fue considerada inhabitable debido a los daños ocasionados por el derrumbe. La pareja quedó a salvo y se realizaron las acciones necesarias para evitar que ingresaran nuevamente al inmueble mientras se determina la condición del resto de la estructura.

Personal especializado realizará una nueva evaluación para determinar si las habitaciones que permanecen en pie representan algún riesgo de otro colapso. Con base en ese dictamen se establecerán las medidas que deberán tomar los propietarios y las autoridades.