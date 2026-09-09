Accidentes

Pareja de Adultos Mayores Queda Atrapada Tras Derrumbe de su Hogar en Guadalajara

Una bóveda colapsó y bloqueó la salida de dos personas de aproximadamente 80 años en la colonia San Juan de Dios

Vivienda en San Juan de Dios colapsa y deja a pareja de adultos mayores atrapada.Vivienda en San Juan de Dios colapsa y deja a pareja de adultos mayores atrapada. Foto: N+

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La pareja fue rescatada sin lesiones y la vivienda quedó inhabitable tras el derrumbe provocado por las lluvias

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