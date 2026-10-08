Aseguran Más de 10 Millones de Cigarrillos de Contrabando en Michoacán

Más de 10 millones 854 mil cigarrillos fueron asegurados e inmovilizados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que autoridades detectaran que estaban ocultos dentro de un contenedor declarado para el transporte de vasos de vidrio.

El aseguramiento fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades, mediante equipos de inspección no intrusiva se detectó un patrón de inconsistencia entre la mercancía localizada y la declarada en la documentación de importación, por lo que se determinó realizar una revisión física.

Durante la apertura del contenedor, y con apoyo de un binomio canino, fueron localizadas 882 cajas de cartón que contenían los cigarrillos.

La documentación señalaba que el contenedor transportaba vasos de vidrio; sin embargo, durante la inspección únicamente fueron contabilizadas 70 cajas con este producto.

Ante esta situación, se dio aviso a los representantes legales de la marca involucrada.

La mercancía permanece bajo custodia dentro del recinto aduanal, mientras las autoridades continúan con las acciones correspondientes derivadas del hallazgo.

PT