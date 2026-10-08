Seguridad

Aseguran Más de 10 Millones de Cigarrillos de Contrabando en Michoacán

Autoridades localizaron los cigarrillos dentro de un contenedor declarado como cargamento de vasos de vidrio

10 millones de cigarrillosFueron contabilizadas 70 cajas con este producto. Foto: Defensa
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