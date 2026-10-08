Aumentan a 29 los Municipios Afectados por Lluvias en Veracruz

La Secretaría de Protección Civil del estado informó que se elevó a 29 los municipios que registran afectaciones por las lluvias, entre deslaves, derrumbes, daños en caminos, puentes y localidades incomunicadas.

En la región de Zontecomatlán y Benito Juárez, al menos 12 localidades permanecen incomunicadas; al menos 80 personas fueron evacuadas de manera preventiva y permanecen en un refugio temporal.

En el municipio de Ilamatlán, cerca de 23 comunidades presentan algún tipo de daño en sus caminos; además, se dio a conocer que se atienden 13 deslizamientos y derrumbes.

En Chalma, el deslave provocó daños en el puente Los Hules, por lo que habitantes, en coordinación con el ayuntamiento, habilitaron una ruta alterna hacia el municipio de Tantoyuca.

Las autoridades informaron que mantienen vigilancia en ríos, arroyos y zonas serranas, ante el riesgo de nuevas crecidas, deslaves y derrumbes. El llamado es a mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo.