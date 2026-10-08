Medio Ambiente

Aumentan a 29 los Municipios Afectados por Lluvias en Veracruz

Tras las precipitaciones registradas en varias regiones de la entidad veracruzanas, se ha dado a conocer que se elevó el número de zonas que han presentado daños

Aumentan a 29 los Municipios Afectados por Lluvias en VeracruzLas autoridades piden a la población evitar zonas de riesgo. Foto: Xococapeño

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Lluvias intensas en Veracruz: 29 municipios afectados, 80 evacuados y 12 localidades incomunicadas. Autoridades vigilan ríos y zonas serranas.

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