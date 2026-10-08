Seguridad

Muere Hombre al Desmayarse en la Colonia Chamizal en Satillo, Coahuila

Hasta el momento las autoridades no han informado la causa del fallecimiento

Muere Hombre al Desmayarse en la Colonia Chamizal en Satillo, CoahuilaUn hombre de 32 años fue localizado sin vida en la vía pública. Foto: N+

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