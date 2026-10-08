Un hombre de 32 años fue localizado inconsciente y posteriormente fue confirmado sin vida en las calles de la colonia Chamizal, en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con el reporte, el hombre, identificado como Jesús 'N', se encontraba de visita en el domicilio de un conocido cuando repentinamente se desmayó, por lo que las personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención y realizar una valoración, sin embargo, después de revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de una funeraria se encargó del traslado del cuerpo para continuar con los procedimientos establecidos por las autoridades. Hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento.