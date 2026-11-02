Marina Ha Asegurado 97.5 Toneladas de Cocaína en el Mar; Destaca Trabajo de Inteligencia Naval

Las operaciones navales en el Pacífico mexicano han dado diversos golpes al narcotráfico transnacional de drogas. La Secretaría de Marina dio a conocer que en lo que va de esta administración, se han asegurado 97.5 toneladas de cocaína, que representan una pérdida de 25 mil millones de pesos a las estructuras criminales.

A través de un comunicado, la Marina destacó la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva, producto de trabajos de inteligencia naval y coordinación interinstitucional, para debilitar las capacidades de las organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína.

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De acuerdo con las labores de inteligencia naval, se presume que esta célula delictiva presuntamente controlaba rutas marítimas en la franja costera comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Apuntó que estas rutas eran utilizadas para el ingreso de cargamentos de droga procedentes de Centro y Sudamérica, los cuales eran trasladados hacia distintos puntos del país.

La Marina indicó que, producto de las operaciones marítimas, se han logrado asegurar casi 100 toneladas de cocaína, lo que representa unas 136 millones de dosis, y una pérdida de 25 mil millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada.

La dependencia sostuvo que el combate al tráfico marítimo transnacional de drogas no se limita a impedir el traslado de cargamentos ilícitos, sino que también implica identificar, investigar y desarticular las estructuras criminales responsables de controlar las rutas, coordinar las operaciones logísticas y facilitar el ingreso y la distribución de sustancias ilícitas, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

La detención de estas tres personas representa un avance en las acciones encaminadas a debilitar las redes delictivas dedicadas al tráfico internacional de drogas, al afectar no solo sus operaciones, sino también los mecanismos que permiten su funcionamiento y expansión.

TLS