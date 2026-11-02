Seguridad

Marina Ha Asegurado 97.5 Toneladas de Cocaína en el Mar; Destaca Trabajo de Inteligencia Naval

La dependencia reveló que estas operaciones representan un golpe de 25 mil millones de pesos al crimen

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) se aseguró a bordo de un buque mercante, con 20 bultos que contenían una sustancia similar a la cocaína,En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) se aseguró a bordo de un buque mercante, con 20 bultos que contenían una sustancia similar a la cocaína. Foto: Cuartoscuro

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Impactante golpe al narcotráfico: Marina asegura 97.5 toneladas de cocaína en el Pacífico, afectando al crimen con pérdidas de 25 mil millones de pesos. Conoce más sobre esta operación de inteligencia naval.

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