Familia y Amigos Dan Último Adiós a Débora Estrella en Nuevo León

En punto de las 10:00 de la mañana de este lunes 22 de septiembre iniciaron los servicios funerarios para darle el último adiós a Débora Estrella, conductora de noticias en de una televisora de Monterrey, quien falleció a los 43 años de edad en el desplome de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, registrada el pasado 20 de septiembre.

Noticia relacionada: Débora Estrella, Conductora de Televisión, Muere en Desplome de Aeronave en Nuevo León

Familiares, amigos, colegas y periodistas arribaron con flores blancas a las capillas ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro Garza García, para velar y despedir a Débora. A las 05:00 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente y se estima que el último adiós se prolongue hasta las 09:00 de la noche.

Video: Dan Último Adiós a Débora Estrella Familiares y Amigos en Nuevo León

¿Qué se sabe del accidente donde murió Débora Estrella y el Piloto Bryan?

La tarde del sábado 20 de septiembre de 2025 se reportó el desplome de una aeronave en en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. Los cuerpos de rescate encontraron al interior a dos personas sin vida que minutos más tarde fueron identificados como Débora Estrella, conductora de televisión, y Bryan Ballesteros, piloto aviador.

Noticia relacionada: Bryan Ballesteros es el Piloto que Murió en el Accidente Aéreo con Débora Estrella en Nuevo León

La zona cero permanece bajo el resguardo de autoridades municipales y el área del accidente aéreo sigue acordonada, pues las autoridades federales continúan con la investigación del caso. Aunque parte de la aeronave de la Escuela de Aeronáutica ya fue retirada durante el fin de semana, en el lugar siguen partes importantes del cuerpo de la avioneta como el motor, alas y cola.

La Fiscalía General de justicia de Nuevo León trabajó para la liberación de los cuerpos de las víctimas, pero la investigación del accidente apenas inicia por parte de la Agencia Federal de Aviación para determinar cual fue la causa del desplome de la avioneta y si se trató de una falla mecánica.

Video: Iniciará Investigación del Accidente de Avioneta en García, Nuevo León

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa y Raymundo Elizalde | N+

SHH