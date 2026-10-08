Hoy No Circula 9 de Octubre 2026: ¿Es Doble o Normal? Hay Restricción de CAMe en CDMX y Edomex

Regresó la mala calidad del aire en el Valle de México, por lo que los automovilistas deben estar pendientes sobre si se activa la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana 9 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex.

Por ello, acá en N+ te decimos cómo están los niveles de contaminación y cómo opera el programa de restricción vehicular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Como sabes en caso de contingencia ambiental se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual y de transitar en un día que no está permitido se castiga con una costosa multa y hasta corralón.

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula 9 de octubre?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, se presentó mala calidad del aire en una estación de monitoreo, sin embargo en el resto los niveles de contaminación van de aceptables a buenos.

Por ello, no existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble No Circula mañana 9 de octubre, además de que las lluvias podrían ayudar a reducir los contaminantes, por lo que se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

Doble No Circula Viernes: ¿Cómo aplica?

En caso de que los niveles de contaminación empeoren en CDMX y Edomex y se active el Doble No Circula mañana. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en viernes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas.

Vehículos con permisos provisionales.

¿Qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha decretado la contingencia, el Hoy No Circula 9 de octubre 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Así Aplica el Hoy No Circula viernes 2 de octubre 2026. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este viernes 2 de octubre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

PPP