¿A Qué Hora Definen Paro Nacional y Bloqueo de Carreteras? Agricultores y Transportistas, Listos

Este martes, 17 de diciembre de 2025, se prevé un paro nacional y cierre de carreteras por parte de agricultores y transportistas. Te decimo la hora en que se define si habrá protestas.

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), en conjunto con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), están listos para nuevas movilizaciones que incluirán la toma de carreteras, casetas y puentes internacionales.

¿A qué hora se define si habrá paro nacional y bloqueo de carreteras?

Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), informó que hoy, junto con los líderes de la ANTAC, se reunirán con el titular de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, a las 19:00 horas.

Pero advirtió que en caso de no llegar a acuerdos con el Gobierno Federal harán un boqueo de carreteras y puentes internacionales.

Estamos preparados para todo lo que pueda venir, a la hora que sea, nosotros podríamos activar la movilización, pero le apostamos más a alcanzar un acuerdo…(Los bloqueos pueden ser) a partir de esta noche. A la hora que tengamos que movernos nos vamos a mover”.

N+

