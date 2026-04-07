Alertan sobre la Modalidad de Acoso Sexual Llamada ‘Upskirting’

Grabar o tomar fotografías debajo de la falda de una mujer es un delito.

Recientemente, Paloma logró que su agresor de 70 años de edad fuera enviado a prisión por acoso sexual agravado, luego de tomarle fotos debajo de la falda.

Esta práctica también es conocida como ‘Upskirting’ y las autoridades no lo toman en serio, a pesar de los daños emocionales y psicológicos provocados a las víctimas.

‘Upskirting’

Paloma Corte fue víctima de acoso sexual por medio de un teléfono, práctica que ha tomado fuerza en redes sociales, y que con el paso del tiempo ha mutado, antes se hacía con un espejo y ahora con celulares o cámaras de video que incluso, transmiten imágenes en tiempo real.

Es el ‘Upskirting’, consiste en tomar fotografías o videos debajo de la falda de una mujer, capturando la entrepierna, la ropa interior o los genitales.

“Cuando me acerco a él y baja el teléfono ya con la intención de filmarme abajo de la ropa, ahí si estallé y dije esto no es normal”, indicó Paloma.

Encaró a su agresor, Roberto de 70 años, fue detenido y estuvo en prisión 11 meses por el delito de acoso sexual agravado.

Ella asegura quedó marcada para siempre.

“Volteo constantemente para ver si alguien no está filmando a mi hija, o me está filmando a mí, es algo que yo no tenía registrado en la cabeza, siempre veo hacia abajo buscando algo, sal y agarra la bolsa el teléfono que no te vayan a manosear en el transporte público y ahora también el celular de los demás es extenuante salir. Falda jamás”

Otros casos

Otro caso de ‘Upskirting’ se registró en la Feria de Puebla, por parte de un docente universitario, uno más en Tabasco por parte de un hombre en silla de ruedas, se ha registrado también en aviones y hasta en escuelas, como el caso más reciente ocurrido en un colegio de la Ciudad de México.

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Por su parte Valeria Martínez, abogada especialista en Derechos Digitales, indicó:

“Está rebasándonos totalmente, no se está otorgando la importancia que debiera, no están ni siquiera generando estadísticas, minimizan el delito dicen no hubo una penetración no veo porque estés tan afectada, incluso le han dicho a las víctimas”

El lugar donde más se presentan casos de ‘Upskirting’ en México es, a decir de especialistas, en el transporte público.

“Lo único que yo puedo decirles es de verdad y literalmente griten, esto no es normal, a las mujeres por favor no guarden silencio no sirve de nada y esto solo se incrementa”, precisó Paloma.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, no informó cuántas denuncias tienen registradas hasta hoy, por esta práctica de acoso sexual.

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Con información de Elizabeth Mávil

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