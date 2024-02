AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 05 de Diciembre de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 05 de diciembre de 2022, su conferencia mañanera desde Campeche, a donde acudió para supervisar avances del Tren Maya, entre otras acciones.

Como cada lunes, se presentó el “¿Quién es quién en los precios de la gasolina?”, un reporte semanal sobre los combustibles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy se iniciará el Plan de Mejoramiento de la Salud en Campeche, cuya finalidad es garantizar la atención a la ciudadanía, contar con médicos especialistas y garantizar el abasto de medicamentos. De acuerdo con López Obrador, suman nueve estados con el plan para mejorar el sistema de salud pública: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y ahora Campeche. AMLO aseguró que México no tiene los médicos especialistas que requiere, por lo que se continuará contratando a personal del extranjero. El presidente afirmó que su gobierno siempre apoyará a la administración de Campeche y expresó su apoyo y respaldo a la mandataria estatal, Layda Sansores. López Obrador se refirió al tema de la violencia en Zacatecas. Indicó que se están atendiendo los hechos y las causas, aunque señaló: “no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en gobiernos anteriores, surgieron e incluso se les protegió”. Ricardo Sheffield, titular de Profeco, presentó un informe sobre el costo de combustibles y canasta básica, así como un informe de la inflación interanual por países: Argentina (88.0%), Eurozona (10.6%), México (8.4%), Estados Unidos de América (7.8%) y Japón (3.8%).

“En Zacatecas hay avances, pero falta más”

Tras el asesinato del juez Roberto Elías Martínez en el municipio de Guadalupe y luego de un intento de fuga del penal de Cieneguillas, ambos hechos registrados este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está atendiendo permanentemente la situación de Zacatecas; aseguró que se ha ido avanzando, pero “hace falta más”.

El mandatario dio a conocer que existen evidencias e imágenes en el caso del juez, pero que aún no se pueden difundir. También señaló que ya hay más detenidos por los hechos en los que murió el general José Silvestre Urzúa, coordinador estatal de la Guardia Nacional. AMLO dijo que es una situación muy complicada porque por mucho tiempo se dejó crecer a las bandas criminales. “Son lodos de aquellos polvos”, manifestó.

AMLO enviará mañana su “Plan B” al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está previsto enviar mañana al Congreso su iniciativa de Reforma Electoral, el llamado “Plan B” a la reforma constitucional en materia electoral. Enfatizó que sí tienen mayoría para aprobar dicha reforma a la ley secundaria.

“No debe sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y del PAN por la reforma constitucional, porque como ellos y muchos más sostienen ‘el INE no se toca’; van a detener la reforma, no tienen mayoría pero sí tienen los votos que se requiere para impedir una reforma constitucional […] Pero sí tenemos mayoría para la ley electoral”, dijo.

Previamente, el presidente había señalado que la iniciativa de reforma a la Ley Electoral tendría modificaciones para que no viole la Constitución y permita reafirmar principios establecidos en la misma, por ejemplo, que no se compren los votos.

Medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum

Luego de que el Instituto Nacional Electoral ordenara a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, deslindarse públicamente de la campaña “Es Claudia”, López Obrador calificó al INE como una superestructura de poder que de manera evidente está violando los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que se refieren a la libertad de expresión.

“Da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. […] Yo le digo a la gente que no se preocupe, hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad, al INE. Hay que luchar y claro que sí se toca y se debe de tocar”.

¿Cómo está la seguridad en Campeche?

Al presentar un informe sobre la seguridad en Campeche, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que los delitos con mayor incidencia de diciembre de 2018 a octubre de 2022 fueron: robo en transporte, feminicidio, robo a casa habitación, lesiones dolosas, extorsiones, robo a transportistas, robo a negocio y robo a transeúnte.

Los municipios con mayor incidencia delictiva son Campeche, Carmen y Escárcega. Además, Ojeda añadió que Campeche ocupa el lugar 29 nacional en cantidad total de homicidios dolosos al mes de octubre de 2022, al registrar 301 casos.

¿Quién es quién en los precios de la gasolina?

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó la sección de los lunes sobre el costo de las gasolinas, el gas y la canasta básica. Informó que los precios promedio de la última semana fueron: Gasolina Magna: 21.82 pesos | Gasolina Premium: 24.06 pesos | Diésel: 23.60 pesos.

También mencionó que el incentivo fiscal para combustibles bajó: 31.8% para gasolina regular; 0% para gasolina premium y 76.4% para diésel. Agregó que las gasolinerías más “careras” fueron Oxxogas, Redco y Petro-7, y las que ofrecieron precios más bajos: Valero, Total y G500.

