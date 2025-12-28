Así Fue Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Imágenes de la Tragedia en Oaxaca Hoy

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, en su Línea Z, dejó al menos 13 personas muertas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina. El accidente sucedido en Oaxaca, además, generó un operativo para la búsqueda y localización de las y los pasajeros, dejando imágenes de esta tragedia.

La Secretaría de Marina informó en un primer mensaje que en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que se vio involucrada en el incidente, viajaban 250 personas.

Esta fue una de las primeras imágenes del accidente en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

La Semar señaló que derivado de este accidente,139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el despliegue inmediato de su gabinete a Oaxaca tras el accidente ferroviario ocurrido en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

La mandataria designó a la Secretaría de Gobernación como la dependencia encargada de coordinar las labores de atención a los afectados. Adicionalmente, reconoció el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo en las tareas de respuesta.

El descarrilamiento se dio en la máquina principal del ferrocarril. Foto: Cuartoscuro



Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este domingo que en sus unidades médicas se brinda atención a al menos 62 personas.

Video: Así fue la búsqueda de lesionados en el municipio de Asunción Ixtaltepec. Foto: Gobierno de Oaxaca

FGR abre investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para conocer las causas del descarrilamiento del tren interoceánico.

Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la FGR inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

