Luego de su detención y traslado al penal del Altiplano, el exgobernador de Chihuahua, César "N", fue presentado este martes 9 de diciembre ante un juez de control en una audiencia inicial en la que se definirá si es imputado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia, la defensa del exgobernador de Chihuahua pidió la nulidad de la orden de aprehensión bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con un documento oficial del gobierno de Estados Unidos que concediera el permiso para presentar una nueva acusación contra su cliente.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que el trámite se hizo por los canales oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Después de 2 recesos, la jueza le negó a la defensa su solicitud, por lo que dio inicio a la etapa de la acusación que hará la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 73 millones de pesos.Hasta las 16:40 horas de este martes la audiencia continuaba.

César "N", Exgobernador de Chihuahua, es Trasladado al Penal del Altiplano

¿De qué acusan al exgobernador de Chihuahua?

César "N" fue detenido ayer en Chihuahua por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

El exgobernador había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

Cronología del Caso César Duarte: ¿Por Qué Fue Detenido el Exgobernador de Chihuahua?

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el gobierno de los Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la FGR, los hechos, materia de investigación en contra de César "N", son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Con información de Mario Torres de N+

