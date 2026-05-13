Bloqueos en Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas Cerradas en México

Toma tus precauciones, si este miércoles viajas por carretera, en algunas ocasiones, hay bloqueos por manifestaciones, protestas o accidentes; aquí te decimos qué autopistas de México están cerradas hoy, 13 de mayo de 2026.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y bloqueos que se realizan en la Ciudad de México (CDMX). No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y a través de la señal en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: Paro en el IPN Hoy: ¿Por Qué Suspenden Clases en Escuelas del ‘Poli’?

¿Dónde hay bloqueos en carreteras?

A continuación, te damos un informe detallado de las carreteras con bloqueos hoy, de acuerdo con información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

05:55 horas: Cierre total en la Autopista Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección a Ciudad Obregón, en Sonora, por un accidente.

Cierre total en la Autopista Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección a Ciudad Obregón, en Sonora, por un accidente. 06:29 horas: Cierre total en ambos sentidos de la autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz, por un fuerte accidente de una pipa, a la altura del kilómetro 18.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 018+500, de la carretera Ent. La Tinaja -Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2U9ndqcTqL — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 13, 2026

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT