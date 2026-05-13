Bloqueos en Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas Cerradas en México
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Aquí te informamos en qué carreteras hay bloqueos hoy, en México
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Toma tus precauciones, si este miércoles viajas por carretera, en algunas ocasiones, hay bloqueos por manifestaciones, protestas o accidentes; aquí te decimos qué autopistas de México están cerradas hoy, 13 de mayo de 2026.
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¿Dónde hay bloqueos en carreteras?
A continuación, te damos un informe detallado de las carreteras con bloqueos hoy, de acuerdo con información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
- 05:55 horas: Cierre total en la Autopista Ciudad Obregón-Guaymas, a la altura del kilómetro 71, dirección a Ciudad Obregón, en Sonora, por un accidente.
- 06:29 horas: Cierre total en ambos sentidos de la autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz, por un fuerte accidente de una pipa, a la altura del kilómetro 18.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 018+500, de la carretera Ent. La Tinaja -Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2U9ndqcTqL— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 13, 2026
Información en desarrollo...
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Con información de N+.
RMT