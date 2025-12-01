Bloqueos de Campesinos en Carreteras de México para Mañana, Martes 2 de Diciembre 2025

Este martes 2 de diciembre de 2025, se espera que continúen los bloqueos en diversas carreteras del país, liderados por trabajadores del sector agrícola, quienes expresan su desacuerdo con la Ley del Agua. Esta ley será discutida y analizada por la Cámara de Diputados durante esta semana.

En Zacatecas y San Luis Potosí, las protestas están programadas para la mañana de mañana 2 de diciembre, con la toma de casetas de peaje como principal medida de presión, con el fin de visibilizar las demandas del campo.

En Zacatecas, la Unión de Pozos Agrícolas hizo un llamado a todos los estados de la República Mexicana a unirse en contra de la Ley del Agua, que será analizada por la Cámara de Diputados el próximo 3 de diciembre. En un mensaje emitido este lunes, señalaron que la ley les perjudica y reiteraron que no se retirarán de la caseta de Calera hasta que lleguen funcionarios de la Ciudad de México, incluyendo diputados, quienes son los responsables de la legislación.

“Exhorto a todos los estados de la República Mexicana porque esta ley nos afectará a todos. Debemos ser solidarios y manifestarnos antes de que se vote. Esta ley no nos beneficia. No nos vamos a mover de aquí (caseta de Calera) hasta que vengan funcionarios de la Ciudad de México, incluidos los diputados, que son los que nos van a perjudicar. Seguimos invitando a todos los estados a que se unan y eviten que se apruebe esta ley", expresaron.

En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó, en su último reporte de esta tarde, que continúan las interrupciones intermitentes en la circulación debido a las manifestaciones en los siguientes puntos:

Caseta de Calera

Caseta Osiris-Cuauhtémoc

Carretera Zacatecas-Aguascalientes (Ojocaliente)

Carretera Guadalajara-Zacatecas (Villanueva)

Ante esta situación, la SICT recomendó a los automovilistas tomar precauciones, buscar rutas alternas y anticipar sus traslados.

Bloqueos en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo se vota la Ley General de Aguas?

La Ley de Aguas Nacionales será discutida en la Cámara de Diputados después de las modificaciones propuestas por Morena y sus aliados de la Cuarta Transformación. Esta nueva versión de la ley plantea nuevos delitos relacionados con el agua y abre la posibilidad de realizar ajustes en las sucesiones ejidales.

Según la agenda legislativa, la Ley General de Aguas será votada este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Comisión de Recursos Hidráulicos, para luego pasar al Pleno de la Cámara de Diputados.

Manifestaciones en San Luis Potosí

Se prevé que las manifestaciones también continúen en cuatro regiones de San Luis Potosí: en Ciudad Valles, en la Huasteca; en la supercarretera San Luis Potosí–Rioverde, en la zona Media; y en la carretera Mexquitic–Zacatecas, en la zona metropolitana.

Los manifestantes han señalado que los bloqueos son una respuesta a la inseguridad en las carreteras, al cobro de extorsiones, y a la falta de precios justos para sus productos, además de la escasa respuesta por parte del Gobierno Federal en cuanto a los apoyos al sector agrícola.

