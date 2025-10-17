Bloqueos de la CNTE Hoy: ¿Dónde Hay Manifestación de Maestros por Paro Nacional?

Toma tus precauciones: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro nacional para hoy, 17 de octubre de 2025; aquí te decimos dónde hay manifestaciones y bloqueos de los maestros este viernes, en varios estados del país.

En contexto: La CNTE programó el paro nacional por 24 horas para hoy, para continuar con movimiento con el que exigen los siguientes puntos:

La CNTE programó el paro nacional por 24 horas para hoy, para continuar con movimiento con el que exigen los siguientes puntos: Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la Reforma Educativa, de las administraciones de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Sistema solidario de pensiones

Aumento salarial homogéneo

Reinstalación inmediata de la mesa nacional de la CNTE con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Noticia relacionada: Muere Estudiante en Secundaria Técnica 70 de Iztapalapa: Esto Es lo que se Sabe

¿Dónde hay manifestaciones y bloqueos de maestros de la CNTE hoy?

Lo maestros de la CNTE se manifiestan con bloqueos este viernes en varios estados, entre ellos:

Oaxaca

Chiapas

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

En Oaxaca, se tiene previsto que los maestros realicen entre 20 y 25 bloqueos, y que tomen casetas de cobro en autopistas, así como oficinas públicas.

Un grupo de maestros de la Sección XXII de la CNTE bloquearon la Carretera Federal 175, en el cruce hacia el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, afectando la llegada y salida de turistas nacionales e internacionales.

Mientras que otros maestros se concentraron en el monumento a Benito Juárez, en la zona oriente de la ciudad de Oaxaca.

Video: Paro Nacional de CNTE: Maestros Realizan Marcha y Bloqueos en en Oaxaca

Noticia relacionada: SEP Baja Edad de Jubilación para Maestros y Facilita Proceso para Cambio de Escuela por Decretos

Chiapas

En Chiapas, maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumaron al paro nacional de la CNTE.

Los maestros mantienen bloqueos carreteros en La Pochota y La Angostura, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde solo se permitirá el paso de ambulancias.

Autoridades pidieron a los automovilistas transitar por vías alternas para evitar las zonas de las manifestaciones.

Michoacán

En Michoacán, maestros de la Sección XVIII de la CNTE cerraron calles de la zona centro de Morelia, capital de Michoacán.

Guerrero

En Guerrero, unos cientos de maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon un carril de la Costera Miguel Alemán, en Acapulco, con dirección al Zócalo.

Las protestas se extendieron a municipios como Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

Video: Paro CNTE: Integrantes de CETEG Bloquean la Costera Miguel Alemán en Acapulco

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT.