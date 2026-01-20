¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 20 de Enero 2026

¡Toma precauciones! Este martes 20 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Marchas HOY 20 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Lista de carreteras afectadas hoy, 20 de enero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 19 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

05:14 horas: En Sinaloa, continúa cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de Cobro Costa Rica en el km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán.

En Sinaloa, continúa cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de Cobro Costa Rica en el km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán. 06:27 horas: En Baja California continúa cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 191+700 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb