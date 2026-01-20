¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 20 de Enero 2026
N+
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
¡Toma precauciones! Este martes 20 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Lista de carreteras afectadas hoy, 20 de enero
De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 19 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:
- 05:14 horas: En Sinaloa, continúa cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de Cobro Costa Rica en el km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán.
- 06:27 horas: En Baja California continúa cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 191+700 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas.
