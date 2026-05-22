Tormentas y Viento Azotarán México el Fin de Semana: Lista de Estados Con Lluvias Muy Fuertes

¡Toma precauciones! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana habrá rachas de viento y lluvias muy fuertes en varios estados de la República Mexicana, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

A través de su pronóstico ampliado, alertó que las precipitaciones fuertes y muy fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Y las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios.

Aquí te contamos en qué estados se prevén chubascos y lluvias de fuertes a intensas el sábado 23 y domingo 24 de mayo de 2026, para que tomes las previsiones necesarias.

Estos fenómenos ocasionarán lluvias en México

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias y las rachas de viento en varias regiones del territorio mexicano serán ocasionadas por diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos:

Un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Divergencia en altura. Ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del país. La corriente en chorro subtropical. Un nuevo frente frío. Una onda tropical.

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Pronóstico de lluvias y vientos el sábado

El sábado, el SMN pronosticó lluvias y vientos en varios estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (noreste).

(75 a 150 mm): Tamaulipas (noreste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte y este), San Luis Potosí (noreste y este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

(50 a 75 mm): Nuevo León (norte y este), San Luis Potosí (noreste y este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noreste), Querétaro (norte), Tlaxcala, Estado de México (este) y Guerrero (este).

(25 a 50 mm): Coahuila (noreste), Querétaro (norte), Tlaxcala, Estado de México (este) y Guerrero (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

(5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

(0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y tolvaneras: Chihuahua, Durango y Coahuila.

Chihuahua, Durango y Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Pronóstico de lluvias y vientos el domingo

Mientras que el domingo y lunes, un sistema frontal se aproximará a la frontera norte del territorio nacional y una onda tropical que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, noreste, oriente, sur y sureste del país.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y sur), San Luis Potosí (este), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (sur).

(50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y sur), San Luis Potosí (este), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y centro), Puebla (este y sur) y Guerrero (noreste).

(25 a 50 mm): Coahuila (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y centro), Puebla (este y sur) y Guerrero (noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Aguascalientes, Jalisco y Colima.

: Aguascalientes, Jalisco y Colima. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

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