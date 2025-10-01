Potencial Ciclón Toma Fuerza: Aviso por Posible Interacción con la Tormenta Tropical Octave

A la temporada de huracanes 2025 le quedan todavía dos meses de actividad, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico; hoy, inicia octubre y con el mes 10 del año, llega el posible desarrollo de un potencial ciclón, cerca de la tormenta tropical Octave. Aquí los detalles sobre los recientes fenómenos meteorológicos, cerca de México.

De formarse una nueva tormenta tropical, se llamaría Priscila y sería el ciclón 16 de la temporada de huracanes 2025, en el Pacífico, después de:

Alvin: tormenta tropical Barbara: huracán categoría 1 Cosme: tormenta tropical Dalila: tormenta tropical Erick: huracán categoría 4 Flossie: : huracán categoría 3 Gil: huracán categoría 1 Henriette: huracán categoría 1 Ivo: tormenta tropical Juliette: tormenta tropical Kiko: huracán categoría 4 Lorena: huracán categoría 1 Mario: tormenta tropical Narda: huracán categoría 2 Octave: tormenta tropical

Video: Clima Hoy en México del 1 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: ¿Seguirán las Lluvias?

Noticia relacionada: Imelda Ya Es Huracán Categoría 1: Esta Es su Trayectoria

Aviso por potencial ciclón en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso hoy, 1 de octubre de 2025, por la posible formación de un nuevo ciclón, en el Pacífico.

Se trata de una zona de baja presión que se ubicó la mañana de este miércoles a 495 kilómetros de Puerto Ángel, en Oaxaca, con 80% de desarrollo ciclónico en 7 días.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la zona bajo vigilancia de Conagua podría convertirse en la tormenta tropical Priscila el primer fin de semana de octubre de 2025.

Noticia relacionada: CDMX, con Clima Extremo y Récord por Lluvias: ¿Qué Es la Isla de Calor que Causa Tormentas?

Tormenta tropical Octave

En tanto, la Conagua informó que la tormenta tropical Octave se ubicó este miércoles a 1,410 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 kilómetro por hora (km/h).

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la tormenta tropical Octave “no representa peligro para el territorio mexicano”.

Te informamos en el gráfico los detalles de la #TormentaTropical #Octave en el océano #Pacífico. No genera efectos en #México pic.twitter.com/IqbmcFZAXK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

¿Octave y Priscila podrían interactuar?

En algunas ocasiones, en los océanos se presenta un fenómeno conocido como efecto Fujiwhara, que consiste en la interacción entre dos ciclones que se encuentran a menos de 1,200 kilómetros.

Para el caso de la tormenta tropical Octave y la posible evolución de una zona de baja presión al ciclón Priscila, no se tiene previsto -por el momento- que esto suceda.

En el gráfico se describen, los sistemas #Meteorológicos que determinarán hoy las condiciones del tiempo en #México ⬇️ pic.twitter.com/rRxovX6Tqj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT