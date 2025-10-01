Potencial Ciclón Toma Fuerza: Aviso por Posible Interacción con la Tormenta Tropical Octave
N+
Una nueva zona de baja presión podría evolucionar a tormenta tropical, en el Pacífico; aquí los detalles sobre su desarrollo, cerca de Octave
COMPARTE:
A la temporada de huracanes 2025 le quedan todavía dos meses de actividad, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico; hoy, inicia octubre y con el mes 10 del año, llega el posible desarrollo de un potencial ciclón, cerca de la tormenta tropical Octave. Aquí los detalles sobre los recientes fenómenos meteorológicos, cerca de México.
De formarse una nueva tormenta tropical, se llamaría Priscila y sería el ciclón 16 de la temporada de huracanes 2025, en el Pacífico, después de:
- Alvin: tormenta tropical
- Barbara: huracán categoría 1
- Cosme: tormenta tropical
- Dalila: tormenta tropical
- Erick: huracán categoría 4
- Flossie: : huracán categoría 3
- Gil: huracán categoría 1
- Henriette: huracán categoría 1
- Ivo: tormenta tropical
- Juliette: tormenta tropical
- Kiko: huracán categoría 4
- Lorena: huracán categoría 1
- Mario: tormenta tropical
- Narda: huracán categoría 2
- Octave: tormenta tropical
Noticia relacionada: Imelda Ya Es Huracán Categoría 1: Esta Es su Trayectoria
Aviso por potencial ciclón en el Pacífico
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso hoy, 1 de octubre de 2025, por la posible formación de un nuevo ciclón, en el Pacífico.
Se trata de una zona de baja presión que se ubicó la mañana de este miércoles a 495 kilómetros de Puerto Ángel, en Oaxaca, con 80% de desarrollo ciclónico en 7 días.
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la zona bajo vigilancia de Conagua podría convertirse en la tormenta tropical Priscila el primer fin de semana de octubre de 2025.
⚠️ El #SMNmx vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico. pic.twitter.com/y8SEO7i5dg— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025
Noticia relacionada: CDMX, con Clima Extremo y Récord por Lluvias: ¿Qué Es la Isla de Calor que Causa Tormentas?
Tormenta tropical Octave
En tanto, la Conagua informó que la tormenta tropical Octave se ubicó este miércoles a 1,410 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 kilómetro por hora (km/h).
De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la tormenta tropical Octave “no representa peligro para el territorio mexicano”.
Te informamos en el gráfico los detalles de la #TormentaTropical #Octave en el océano #Pacífico. No genera efectos en #México pic.twitter.com/IqbmcFZAXK— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025
¿Octave y Priscila podrían interactuar?
En algunas ocasiones, en los océanos se presenta un fenómeno conocido como efecto Fujiwhara, que consiste en la interacción entre dos ciclones que se encuentran a menos de 1,200 kilómetros.
Para el caso de la tormenta tropical Octave y la posible evolución de una zona de baja presión al ciclón Priscila, no se tiene previsto -por el momento- que esto suceda.
En el gráfico se describen, los sistemas #Meteorológicos que determinarán hoy las condiciones del tiempo en #México ⬇️ pic.twitter.com/rRxovX6Tqj— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Caso Micky’s Hair Polanco: Captan en Video a Presuntos Asesinos de Miguel de la Mora
- ¿Qué Pasó en Balderas Hoy? Caja de Tráiler se Partió en la Zona Centro de CDMX
- 2 de Octubre no se Olvida: ¿A Qué Hora Es la Mega Marcha 2025 y Cuál Es la Ruta Mañana?
Con información de N+.
RMT