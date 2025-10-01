Caso Micky’s Hair Polanco: Captan en Video a Presuntos Asesinos de Miguel de la Mora
Dos sujetos habrían huido a bordo de una motocicleta, luego de matar a tiros a Miguel de la Mora, en la estética Micky's Hair de Polanco
Salieron a la luz imágenes de los presuntos asesinos de Miguel de la Mora, famoso estilista y dueño de la estética Micky’s Hair; los sospechosos fueron captados en video por cámaras de videovigilancia de la zona de Polanco. Aquí los detalles sobre el homicidio en la sucursal de Masaryk.
- Datos sobre el homicidio de Micky Hair: Miguel de la Mora fue asesinado a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su estética Micky’s Hair, en Polanco
- Miguel de la Mora era un famoso estilista de la zona de Polanco, con quien acudían personalidades como Ángela Aguilar
- El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartó que el asesinato de Miguel de la Mora se tratara de un caso de cobro de piso
- Autoridades investigan el homicidio, que cimbró la zona de Polanco, famosa por su exclusividad
Video de los presuntos asesinos de Miguel de la Mora
Cámaras de videovigilancia de la zona de Polanco captaron a dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta, luego de presuntamente haber matado a tiros al estilista, también conocido como Micky Hair, en la sucursal ubicada entre las calles Masaryk y Molière, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), la noche del 29 de septiembre.
El material recabado servirá como evidencia para que las autoridades investiguen el asesinato de Miguel de la Mora y se esclarezca el homicidio.
