Caso Micky’s Hair Polanco: Captan en Video a Presuntos Asesinos de Miguel de la Mora

Salieron a la luz imágenes de los presuntos asesinos de Miguel de la Mora, famoso estilista y dueño de la estética Micky’s Hair; los sospechosos fueron captados en video por cámaras de videovigilancia de la zona de Polanco. Aquí los detalles sobre el homicidio en la sucursal de Masaryk.

Datos sobre el homicidio de Micky Hair: Miguel de la Mora fue asesinado a tiros la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su estética Micky's Hair, en Polanco

Miguel de la Mora era un famoso estilista de la zona de Polanco, con quien acudían personalidades como Ángela Aguilar

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, descartó que el asesinato de Miguel de la Mora se tratara de un caso de cobro de piso

Autoridades investigan el homicidio, que cimbró la zona de Polanco, famosa por su exclusividad

Video: Micky Hair Había Sido Vigilado antes de Ser Asesinado, en Polanco

Video de los presuntos asesinos de Miguel de la Mora

Cámaras de videovigilancia de la zona de Polanco captaron a dos sujetos que huyeron a bordo de una motocicleta, luego de presuntamente haber matado a tiros al estilista, también conocido como Micky Hair, en la sucursal ubicada entre las calles Masaryk y Molière, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), la noche del 29 de septiembre.

Video: Ellos Son los Presuntos Asesinos de Miguel de la Mora en Micky’s Hair Polanco

El material recabado servirá como evidencia para que las autoridades investiguen el asesinato de Miguel de la Mora y se esclarezca el homicidio.

