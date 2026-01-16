Frentes Fríos en México, Uno Tras Otro: ¿Cuándo Llegan el 29 y 30, Según Pronóstico de Conagua?

Este viernes, 16 de enero de 2026, siguen las bajas temperaturas en varios estados del país. Te decimos cuándo llegan los nuevos frentes fríos 29 y 30 a México, para que estés bien preparado.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el frente frío número 28 se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura en el golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco.

Además, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla matutinos en zonas altas de dichas regiones; ambiente fresco a templado en el sureste del país y la península de Yucatán.

A su vez, continuará el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 70 a 90 km/h en Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que, durante esta noche, el frente frío núm. 28 ingrese al mar Caribe y deje de afectar al territorio nacional, sin embargo, ya se acercan los frentes fríos 29 y 30, uno tras otro, para que tomes precauciones.

¿Cuándo llega el frente frío 29 y 30 a México?

La Conagua informó que durante la tarde de este viernes, un nuevo frente frío, el número 29, ingresará sobre el norte y noreste de México en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que el frente frío 30 ingresará al norte del país el próximo lunes 19 de enero, por lo que se prevé que seguirán las bajas temperaturas.

