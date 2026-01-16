Inicio Ciudad de México ¿Lluvia y Granizada Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 16 de Enero 2026

¿Lluvia y Granizada Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 16 de Enero 2026

Te decimos si se espera lluvia y granizada en la Ciudad de México hoy, 16 de enero de 2026, para que tomes precauciones

Lluvia en la CDMX

Lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este viernes, 16 de enero de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se espera lluvia y granizada hoy en la capital del país.

Video: Clima Hoy en México del 16 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Nuevo Frente Frío, a la Vista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que en el transcurso del día, habrá cielo medio nublado a nublado en el Valle de México.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas. 

  • La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. 
  • La temperatura mínima en Toluca, Edomex, será de 2 a 4 °C y máxima de 14 a 16 °C. 

También habrá viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México, para que tomes precauciones.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo VIERNES 16 de Enero 2026: Se Espera el Ingreso de Un Nuevo Frente Frío.

¿Habrá lluvia y granizada hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que para este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales.

Indicó que la madrugada de mañana sábado, 17 de enero, será muy fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que existe posibilidad de intervalos de chubascos en Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se prevén lluvias aisladas matutinas en zonas altas del Estado de México y durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

