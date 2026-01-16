¿Lluvia y Granizada Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 16 de Enero 2026
N+
Te decimos si se espera lluvia y granizada en la Ciudad de México hoy, 16 de enero de 2026, para que tomes precauciones
COMPARTE:
Este viernes, 16 de enero de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se espera lluvia y granizada hoy en la capital del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que en el transcurso del día, habrá cielo medio nublado a nublado en el Valle de México.
Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.
- La temperatura mínima en Toluca, Edomex, será de 2 a 4 °C y máxima de 14 a 16 °C.
También habrá viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México, para que tomes precauciones.
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo VIERNES 16 de Enero 2026: Se Espera el Ingreso de Un Nuevo Frente Frío.
¿Habrá lluvia y granizada hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que para este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales.
Indicó que la madrugada de mañana sábado, 17 de enero, será muy fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.
Este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y #lluvias con chubascos ocasionales. La madrugada de mañana será muy #fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.#TemperaturaMáxima: 21 °C.#TemperaturaMínima: 10 °C.… pic.twitter.com/UTCXQBJrpa— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que existe posibilidad de intervalos de chubascos en Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
También se prevén lluvias aisladas matutinas en zonas altas del Estado de México y durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Historias recomendadas:
- ¿Qué Es Más Grande Groenlandia o México? Mapa de Ubicación de la Isla.
-
Orgullo Mexicano: la Veracruzana Valeria Palacios Gana Medalla de Mundiales de la Educación 2025.
-
Motivo para Cumplir Propósito de 2026: 10 Minutos de Ejercicio Intenso Ayudan a Combatir Cáncer.
Con información de N+
Rar