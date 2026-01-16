¿Lluvia y Granizada Hoy en CDMX? Así Estará el Clima este 16 de Enero 2026

Este viernes, 16 de enero de 2026, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se espera lluvia y granizada hoy en la capital del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que en el transcurso del día, habrá cielo medio nublado a nublado en el Valle de México.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Edomex, será de 2 a 4 °C y máxima de 14 a 16 °C.

También habrá viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México, para que tomes precauciones.

¿Habrá lluvia y granizada hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que para este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales.

Indicó que la madrugada de mañana sábado, 17 de enero, será muy fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.

Este viernes se prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y #lluvias con chubascos ocasionales. La madrugada de mañana será muy #fría en el sur y poniente; después del mediodía, cálido con lluvias.#TemperaturaMáxima: 21 °C.#TemperaturaMínima: 10 °C.… pic.twitter.com/UTCXQBJrpa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que existe posibilidad de intervalos de chubascos en Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se prevén lluvias aisladas matutinas en zonas altas del Estado de México y durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

