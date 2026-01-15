Pronóstico del Tiempo VIERNES 16 de Enero 2026: Se Espera el Ingreso de Un Nuevo Frente Frío

Para este viernes 16 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una recuperación de las temperaturas vespertinas en el oriente, centro y sureste de la República Mexicana.

A su vez, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 29) sobre el norte y noreste de México, dicho frente y otros fenómenos ocasionarán fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C.

