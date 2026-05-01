Ola de Calor Se Va y Estas Zonas de México Tendrán Alivio: ¿Dónde Seguirán Altas Temperaturas?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los efectos de la ola de calor finalizarán hoy, 1 de mayo de 2026, en varios estados de la República Mexicana, pero otros más mantendrán temperaturas extremas, que podrían superar los 45 grados.

Aquí te presentamos la lista de las entidades que tendrán alivio a partir de este viernes, así como de las que mantendrán las afectaciones por las altas temperaturas.

Cabe señalar que los efectos de la ola de calor comenzarán a disminuir debido al debilitamiento de la circulación anticiclónica que ha permanecido desde hace varios días sobre territorio nacional.

Para tener en cuenta:

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica. Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.

Una onda de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

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¿Dónde terminará la ola de calor?

A través de redes sociales, la Conagua informó que hoy finalizarán los efectos de la onda de calor en dos estados: Aguascalientes y Nayarit.

Sin embargo, informó que ese fenómeno meteorológico prevalecerá en 20 entidades, incluida la Ciudad de México:

Durango Sinaloa Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Guanajuato Querétaro Hidalgo Veracruz Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos

La #OlaDeCalor permanecerá hoy en 20 entidades del país. Sus efectos finalizarán hoy en #Aguascalientes y #Nayarit pic.twitter.com/Xv8cRIuRQv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 1, 2026

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Previsión de altas temperaturas

De igual manera, informó dónde habrá temperaturas a partir de los 30 grados y dónde el termómetro podría superar los 45 grados.

Superior a 45°C : San Luis Potosí y Guerrero.

: San Luis Potosí y Guerrero. De 40 a 45°C : Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 35 a 40°C : Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México.

: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México. De 30 a 35°C: Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

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Recomendaciones ante calor intenso

Ante el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió las siguientes recomendaciones:

No dejes a niños o mascotas dentro del auto estacionado, aún con ventanas abiertas.

Viste ropa ligera y de colores claros.

Evita asolearte entre las 11 am y las 4 pm.

Hidrátate, busca sombra y descansa en lugares frescos.

Toma agua constantemente, aunque no tengas sed.

Evita realizar actividades físicas bajo el sol.

Presta especial atención a niñas, niños y personas mayores.

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Con información de N+

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