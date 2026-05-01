Inicio Nacional Clima Ola de Calor Se Va y Estas Zonas de México Tendrán Alivio: ¿Dónde Seguirán Altas Temperaturas?

Ola de Calor Se Va y Estas Zonas de México Tendrán Alivio: ¿Dónde Seguirán Altas Temperaturas?

|

N+

-

Conoce aquí en dónde dejarán de sentirse los efectos de la ola de calor, así como los estados que aún tendrán altas temperaturas

Mujer se protege del sol con paraguas en Ciudad de México. Foto: N+

Mujer se protege del sol con paraguas en Ciudad de México. Foto: N+

COMPARTE:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los efectos de la ola de calor finalizarán hoy, 1 de mayo de 2026, en varios estados de la República Mexicana, pero otros más mantendrán temperaturas extremas, que podrían superar los 45 grados.

Aquí te presentamos la lista de las entidades que tendrán alivio a partir de este viernes, así como de las que mantendrán las afectaciones por las altas temperaturas.

Cabe señalar que los efectos de la ola de calor comenzarán a disminuir debido al debilitamiento de la circulación anticiclónica que ha permanecido desde hace varios días sobre territorio nacional.

Para tener en cuenta:

  • Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.
  • Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.
  • Una onda de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

Noticia relacionada: Lloverá Menos y Hará Más Calor en México: ¿Cuándo se Espera Impacto por ‘El Niño’ y Canícula?

¿Dónde terminará la ola de calor?

A través de redes sociales, la Conagua informó que hoy finalizarán los efectos de la onda de calor en dos estados: Aguascalientes y Nayarit.

Sin embargo, informó que ese fenómeno meteorológico prevalecerá en 20 entidades, incluida la Ciudad de México:

  1. Durango
  2. Sinaloa
  3. Jalisco
  4. Michoacán
  5. Guerrero
  6. Oaxaca
  7. Chiapas
  8. Nuevo León
  9. Tamaulipas
  10. San Luis Potosí
  11. Zacatecas
  12. Guanajuato
  13. Querétaro
  14. Hidalgo
  15. Veracruz
  16. Puebla
  17. Tlaxcala
  18. Estado de México
  19. Ciudad de México
  20. Morelos

Noticia relacionada: México ‘Arde’ por Ola de Calor en Abril 2026: Ciudades con las Temperaturas Más Altas del País.

Previsión de altas temperaturas

De igual manera, informó dónde habrá temperaturas a partir de los 30 grados y dónde el termómetro podría superar los 45 grados.

  • Superior a 45°C: San Luis Potosí y Guerrero.
  • De 40 a 45°C: Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 35 a 40°C: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México.
  • De 30 a 35°C: Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

Noticia relacionada: Mayo 2026 Viene con Impacto de Frente Frío 48 y Masa de Aire Polar: ¿Pondrán Fin a Ola de Calor?

Recomendaciones ante calor intenso 

Ante el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió las siguientes recomendaciones:

  • No dejes a niños o mascotas dentro del auto estacionado, aún con ventanas abiertas.
  • Viste ropa ligera y de colores claros.
  • Evita asolearte entre las 11 am y las 4 pm.
  • Hidrátate, busca sombra y descansa en lugares frescos.
  • Toma agua constantemente, aunque no tengas sed.
  • Evita realizar actividades físicas bajo el sol.
  • Presta especial atención a niñas, niños y personas mayores.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

spb

Calor en México
Inicio Nacional Clima Ola calor extremo 2026 se va zonas centro México donde seguiran altas temperaturas