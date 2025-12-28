Pronóstico del Tiempo Domingo 28 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá y Hará Frío?.

Para este domingo 28 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en al menos 15 entidades, así como precipitaciones aisladas en siete estados más por el frente frío número 24.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se disipe sobre el norte del país, pero el frente frío 25 ingresará por esa zona durante la tarde.

Además, se prevé una masa de aire ártico, ligado a corrientes en chorro polar y subtropical, así como un río atmosférico que generarán descenso de temperaturas, fuertes vientos y lluvias.

También se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

Simultáneamente, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país

Las lluvias más intensas serán en Chiapas, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

(25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

(5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (costa), Tabasco (costa), Chiapas (oeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, por la mañana.

Durante la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

Además, la temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

