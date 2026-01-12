Pronóstico del Tiempo Lunes 12 de Enero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Podría Nevar?

Para este lunes 12 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 12 entidades, debido al frente frío número 27, así como afectaciones por la segunda tormenta invernal de la temporada. Igual se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en seis estados.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se extienda con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano.

Según el SMN, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de "Norte" de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec. En tanto, la segunda tormenta invernal de la temporada generará ambiente muy frío a gélido.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, indicó el SMN.

Video: Alertan Ante Caída de Nieve por Frente Frío 27 en Zona Alta de Galeana Nuevo León.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

(150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

(75 a 150 mm): Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca.

(50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).

(5 a 25 mm): Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las siguientes zonas:

Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Asimismo, el SMN indicó que se podría registrar caída de lluvia engelante en:

Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa). De 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas en las sierras de Durango.

en las sierras de Durango. De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. De -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Sinaloa y Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente frío a fresco en la región, por la mañana, así como muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 4 a 6 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Con información de Conagua

ASJ