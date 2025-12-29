Pronóstico del Tiempo Lunes 29 de Diciembre: ¿En qué Estados Lloverá y Dónde Podría Nevar?

Para este lunes 29 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 13 entidades, así como la posible caída de nieve o aguanieve en seis zonas más del centro y norte del país, debido al frente frío número 25.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el frente se desplace sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán

Además, se prevé que una masa de aire ártico ocasionará evento de "Norte" intenso con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el istmo y golfo de Tehuantepec.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

(75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

(50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

(5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

: Sonora (sur), Sinaloa, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 °C: Baja California Sur (costa), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde podría caer nieve?

Según el pronóstico del SMN, podría caer nieve o aguanieve en Veracruz, Chihuahua y en Durango, debido al marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Este fenómeno se espera en:

Sierra de Chihuahua

Sierra de Durango

Cima del Pico de Orizaba

Cima del Cofre de Perote

Cima del Popocatépetl

Cima del Iztaccíhuatl

Mientras que en Coahuila podría presentarse lluvia engelante, es decir, la precipitación que se congela de inmediato al tocar superficies cuya temperatura está por debajo de 0 °C.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío en zonas altas del Valle de México en la mañana.

Mientras que en la tarde y noche se prevé el incremento de nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

