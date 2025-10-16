Pronóstico del Tiempo VIERNES 17 de Octubre de 2025: ¿Cómo Estará el Clima en Tu Estado?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; también alertan por bajas temperaturas en estados del norte del país
Para este viernes 17 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados del noroeste, norte y centro del país.
Se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.
Frente Frío 7 Pondrá Termómetro Bajo Cero y Lluvias este Fin de Semana; ¿Dónde Habrá Heladas?
Por otra parte, se espera un descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el noroeste del país y la frontera norte del territorio nacional.
Habrá rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, y chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste del país, y en la península de Yucatán.
Finalmente, la onda tropical núm. 38 se desplazará sobre el sureste mexicano generando chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).
Lluvias en el país
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Quintana Roo (este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Ciudad de México y Tlaxcala (sur).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche.
- De 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.
Clima en el Valle de México
Habrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la región.
Hacia la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (suroeste).
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
Con información de Conagua
