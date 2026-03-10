Tormenta Invernal y Ola de Calor Hoy: Estados con Nevadas y Temperaturas de Hasta 45 Grados

El clima en México está muy contrastante. Tan solo hoy, 10 de marzo de 2026, hay nevadas en algunos estados del país, mientras que otros, atraviesan por una ola de calor. En N+, te informamos en que zonas se registran temperaturas extremas: congelantes, bajo 0, y muy calientes, de hasta 45 grados centígrados.

En N+, el lunes te informamos que una granizada sorprendió en la Autopista México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México, donde varios autos quedaron atrapados, y la mañana de hoy, una pipa también quedó atorada en el hielo.

Este martes, también en N+ te dimos a conocer cómo se ve la zona nevada en Chihuahua.

Video: Clima Hoy en México del 10 de Marzo de 2026 con Raquel Méndez: Tormenta Invernal y Ola de Calor

Noticia relacionada: Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México

Cuarta tormenta invernal y frente frío 40

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la cuarta tormenta invernal y el nuevo frente frío 40 están afectando la zona norte del país, con nevadas, lluvias, viento, bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la noche de hoy, la cuarta tormenta invernal ingresará a Texas, en Estados Unidos, y dejará de afectar al territorio nacional.

Mientras que el frente frío 40 recorrerá el norte y noreste del país, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del Golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, caída de granizo y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Zonas con temperaturas bajo 0

Zonas serranas de Chihuahua y Durango: Temperaturas congelantes de hasta -10 y -5 grados centígrados.

Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México: Temperaturas de entre -5 y 0 grados centígrados.

Zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: De 0 a 5 grados centígrados.

Ola de calor

En contraste, y pese a la cuarta tormenta invernal, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que sigue la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Zonas con calor extremo

Suroeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y en la zona del Istmo de Oaxaca: calor de entre 40 y 45 grados centígrados.

Suroeste de Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla: Temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: Temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Durango, sur de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, suroeste de Estado de México y Veracruz: Con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados centígrados.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT