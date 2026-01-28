¿Cómo Obtener un Crédito INVI Sin Intereses? Requisitos en 2026 y Quiénes Pueden Aplicar
Selene Alonzo Romero
El INVI de CDMX cuenta con un crédito con cero intereses para que te hagas de una vivienda este año, ve cómo funciona
Si entre tus objetivos de este año está adquirir un nuevo hogar para ti y tu familia, el Instituto de Vivienda de Ciudad de México cuenta con un programa que otorga créditos con cero intereses para que te hagas de una vivienda. En N+ te explicamos cuáles son los requisitos y qué personas pueden aplicar.
Se trata del programa Vivienda en Conjunto que ha sido diseñado con el objetivo de otorgar financiamientos para proyectos de vida de habitantes de la Ciudad de México. De hecho, ya te dimos a conocer en qué zona de la capital del país habrá renta barata.
Y también puedes consultar en qué ciudades se confirmó registro para Casas Conavi en 2026.
¿Quiénes pueden aplicar para obtener un crédito cero intereses?
El programa Vivienda en Conjunto del INVI ha sido diseñado para otorgar financiamiento para proyectos de vida, otorgando cero intereses y ayudas de beneficio social a personas en condición de vulnerabilidad.
Se prioriza a personas que pertenecen a los siguientes grupos sociales:
- Personas acreditadas del Programa Vivienda en Conjunto
- Madres o Padres solteros con dependientes económicos que acrediten vulnerabilidad
- Jefas de familia con dependientes económicos que acrediten vulnerabilidad
- Personas mayores de 65 años
- Población Indigena
- Personas con Discapacidad
Ten en cuenta que el programa del INVI Vivienda en Conjunto cuenta con distintas modalidades para atender las necesidades de la población.
- Vivienda Nueva Terminada
- Adquisición y Rehabilitación de Vivienda en Inmuebles Catalogados
- Vivienda Progresiva
- Adquisición de Vivienda
- Arrendamiento con Opción a Compra
- Condominio Familiar
Requisitos para aplicar a créditos INVI sin intereses para vivienda
Si estás dentro de los sectores de la población considerados como prioritarios puedes aplicar por un crédito con cero intereses. Las personas que son sujetas de crédito o ayudas de beneficio social para personas físicas son:
- Habitantes de CDMX
- Personas de entre 18 y 64 años
- No debes ser propietario de una vivienda en CDMX
- Tener un ingreso de hasta 3 veces el salario mínimo
Dichas condiciones las debes comprobar en un estudio socioeconómico que realiza el INVI o un tercero calificado, designado por el Instituto. Y el resultado determinará si el solicitante es sujeto de financiamiento por parte del INVI
Documentos a presentar para expediente Crédito sin Intereses
A través de su sitio web, el INVI dio a conocer el listado de requisitos que debes presentar en original y copia, en caso de estar interesado en participar por un crédito sin intereses.
Acta de Nacimiento del Solicitante, en caso de ser casado también el de tu pareja
- Acta de Matrimonio, en caso de ser casado.
- Constancia de Inexistencia de Datos Registrales, en caso de ser soltero
- Identificación oficial del Solicitante
- Comprobante de ingresos del titular y su cónyuge. En caso de asalariados, alta o vigencia de Derechos del IMSS o ISSSTE y recibos de las tres últimas quincenas.
- Certificado de no propiedad del titular, emitido por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
- Constancia Médica expedida por instituciones de salud pública, en caso de personas con discapacidad
- Comprobante de domicilio del titular y del coacreditado en su caso
- CURP, en caso de ser casado también la de la pareja
- Estudio socioeconómico (Cédula Única de Información)
- Asignación de Vivienda
