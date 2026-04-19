¿Cómo Sacar Aguinaldo Proporcional 2026? Así Calculas Monto para Beneficiarios Programa INAPAM

Si eres un adulto mayor y durante el último año fuiste beneficiario del programa Vinculación Productiva del INAPAM, esto te interesa. Dado que el aguinaldo es una de las prestaciones de Ley que ofrecen las empresas que incorporan adultos mayores al mercado laboral, en N+ te decimos cómo puedes calcular el aguinaldo proporcional en 2026.

Ejercicio que también sirve para calcular el aguinaldo proporcional de trabajadores en edad productiva que duraron poco menos de un año en un empleo.

De hecho, en una nota previa ya te explicamos cuánto tiempo debes trabajar para cobrar el Aguinaldo INAPAM. Y dado que hay adultos mayores que aún no conocen el programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores también explicamos cómo inscribirse para recibir un sueldo de hasta 9,500 pesos.

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Entonces, ¿qué es el aguinaldo proporcional y cómo se saca?

Ahora bien, el aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se trata de una prestación anual cuyo monto debe ser, mínimo, equivalente a 15 días de salario.

Ahora, bien quienes no hayan cumplido un año de servicio en una empresa, tienen derecho a recibir una parte proporcional del agrupado conforme al tiempo trabajado. Sin importar que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo.

Esto incluye a los trabajadores del programa de vinculación productiva del INAPAM. Así que para calcular el aguinaldo proporcional debes seguir los siguientes pasos:

Dividir tu salario mensual entre 30 y así obtener el salario diario. Posteriormente calcula el aguinaldo completo, es decir que el resultado de la operación anterior se multiplica por el número 15. Para obtener la cantidad proporcional, el resultado del cálculo anterior lo debes dividir entre 365, para así obtener el aguinaldo proporcional por día. Finalmente, esa cifra se multiplica por el número de días trabajados: (por ejemplo, si son 6 meses se multiplica por 180).

Pero, ojo, porque para hacer el cálculo debes tomar en cuenta el salario base, es decir la cantidad que reciben diariamente por un día trabajado. Así, al multiplicar el salario de un día por 15 obtienes el aguinaldo.

Así, los trabajadores que están inscritos al programa de vinculación productiva del INAPAM, reciben de salario mínimo mensual 9,582.47 pesos mensuales (es decir 317.04 diarios). Con lo que deben hacer el cálculo con estas cantidades.

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¿Cuándo se paga el aguinaldo en 2026?

Debes saber que diciembre es el mes en el que las empresas están obligadas a entregar el aguinaldo a sus trabajadores, sin importar si son de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o por tiempo determinado.

Sin embargo, cuando un trabajador renuncia o es despedido, puede recibir el monto correspondiente del aguinaldo proporcional en cualquier fecha del año.

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