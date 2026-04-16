¿IMSS Anunció Que Solo Pensionados Bajo Ley 73 Tendrán Aguinaldo 2026? Estos Adultos No Cobran

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recién comunicó de un recorte de aguinaldo para miles de adultos mayores que reciben una pensión en México, por tal motivo acá te contamos de quiénes se trata y si es verdad que el IMSS anunció que solo los pensionados bajo la Ley 73 tendrán dicha prestación en 2026, pues varios jubilados no reciben esta remuneración.

El recorte de aguinaldo 2026 será del 50 por ciento para miles de personas en el país, por eso en una nota ya te dijimos a quiénes les quitarán la mitad de dicha prestación y el motivo por el que ocurrirá. De igual forma, te contamos del programa de Vinculación Productiva del INAPAM, con la cual podrás trabajar para tener derecho al reparto de utilidades y pago de aguinaldo.

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¿Quiénes sufrirán un recorte de aguinaldo en 2026?

La SCJN decidió reducir el pago de aguinaldo para pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), de 60 a 30 días, lo que representa una reducción del 50%.

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Los trabajadores afectados son los que se pensionen con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma al artículo 74 de la Ley del ISSSTE de Zacatecas.

¿IMSS anunció que solo los pensionados bajo la Ley 73 tendrán aguinaldo en 2026?

En la página oficial del IMSS está claramente establecido que los únicos pensionados que tienen derecho al aguinaldo 2026 son los que reciben la Pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, es decir la Ley 1973.

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¿Qué adultos mayores no reciben aguinaldo del IMSS?

Todas las personas que reciben una pensión bajo el régimen de la Ley 97 del IMSS (es decir, los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997), no reciben pago de aguinaldo en 2026, ni en ningún año, ya que no forma parte de los beneficios otorgados.

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Gracias a esta información, ya sabes qué pensionados del IMSS cobran aguinaldo y quiénes sufrieron un recorte del 50% de dicha prestación para este 2026.

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