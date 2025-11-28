¿Cuándo Anuncian Aumento al Salario Mínimo 2026 y Jornada de 40 Horas? Sheinbaum Confirma Fecha

¡Buenas noticias para los trabajadores mexicanos! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer cuándo se anunciará el aumento al salario mínimo de 2026 y la iniciativa de la jornada laboral de 40 horas.

En la Mañanera del Pueblo de este viernes, la mandataria señaló que en los próximos días se dará información importante sobre en cuánto queda el sueldo base en México y cómo va la propuesta para reducir las horas de la semana de trabajo de los mexicanos.

Video. Sheinbaum Explica Reducción Histórica de la Pobreza y Aumento del Salario Mínimo

¿Cuándo se confirma el salario mínimo 2026 en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes 1 de diciembre de 2025 se dará a conocer el aumento al salario mínimo, con lo cual los mexicanos podrán saber cuánto es lo menos que deben pagar las empresas y patrones a partir del 1 de enero de 2026.

Noticia relacionada. Salario Mínimo en México: ¿Cuánto Debo Ganar al Día en 2025 Según Mi Oficio o Profesión?

Actualmente, el sueldo base general está en 278.80 pesos diarios en la mayor parte de México, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) está en 419.88 pesos diarios, luego de que se aprobara un incremento del 12%.

Para 2026, los analistas ven posible un aumento al salario mínimo del 11%, por lo que el sueldo quedaría en en 309.5 pesos al día, lo cual significarían que los trabajadores deberán ganar por encima de los 9,285 pesos al mes.

¿Cuándo se presentará iniciativa de jornada laboral de 40 horas?

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el 1 de diciembre también se podría presentar la propuesta de la semana laboral de 40 horas, ya que están cerca de llegar a un acuerdo y espera que Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo pueda anunciar en los próximos días.

Video. ¿Qué Opinan los Empresarios sobre Reducir la Jornada Laboral? Esto Comentaron

Noticia relacionada. Gobierno CDMX Considera Necesaria Jornada Laboral de 40 Horas, pero Llama a Consenso Nacional

"Ya pronto vamos a informar, el 1 de diciembre, el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya se está llegando a un acuerdo y espero que Marath lo resuelva en estos días", dijo en la La Mañanera de este viernes.

Historias recomendadas