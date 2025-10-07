Salario Mínimo en México: ¿Cuánto Debo Ganar al Día en 2025 Según Mi Oficio o Profesión?
Consulta aquí cuál es la cantidad que deben ganar al día los trabajadores según su oficio o profesión
En diciembre del año pasado, dos meses después de haber asumido el cargo como presidenta de México, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo aumentó 12% el salario mínimo en el país para 2025. Con este incremento, el salario mínimo general pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios.
Con dicho aumento, en promedio mensual, el salario de los trabajadores a nivel general es de 8 mil 364 pesos, beneficiando a cerca de 8.5 millones de trabajadores en México, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En la zona libre de la frontera, el salario mínimo pasó de 374.89 a 419.88 pesos diarios, con lo cual se avanza en el objetivo del gobierno del llamado "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" de que cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030.
¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?
Actualmente, según el gobierno federal, el salario mínimo alcanza para comprar 1.7 canastas básicas y el objetivo es que para el final del sexenio alcance para comprar 2.5 canastas básicas.
"Ese es el objetivo y se trabaja conjuntamente tanto con la representación de los trabajadores como con los empleadores, es decir, con los empresarios (…) Ese es el objetivo y lo vamos a alcanzar", reafirmó la presidenta Sheinbaum.
¿Cuánto debo ganar al día según mi oficio o profesión?
De acuerdo con la tabla de salarios mínimos generales y profesionales, actualizada en enero de 2025 con el aumento al salario mínimo, los trabajadores deben ganar la siguiente cantidad al día , expresada en pesos mexicanos, según su oficio:
- Albañilería, oficial de $321.63
- Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en $284.30
- Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de $336.94
- Cajero(a) de máquina registradora $289.24
- Cantinero(a) preparador de bebidas $295.15
- Carpintero(a) de obra negra $321.63
- Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial $316.33
- Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos $325.71
- Colchones, oficial en fabricación y reparación de $298.08
- Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial $315.21
- Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) $300.18
- Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial $292.31
- Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas $288.83
- Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio $296.41
- Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos $302.14
- Chofer de camión de carga en general $328.23
- Chofer de camioneta de carga en general $318.93
- Chofer operador(a) de vehículos con grúa $306.79
- Draga, operador(a) $340.04
- Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial $320.89
- Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial $315.21
- Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial $318.26
- Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial $306.79
- Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio $283.47
- Encargado(a) de bodega y/o almacén $293.59
- Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) $299.45
- Fogonero(a) de calderas de vapor $309.04
- Gasolinero(a), oficial $288.83
- Herrería, oficial $311.14
- Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial $316.33
- Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo $315.19
- Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor $291.00
- Manejador(a) en granja avícola $280.40
- Maquinaria agrícola, operador(a) $323.22
- Máquinas para madera en general, oficial operador(a) $309.04
- Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial $332.17
- Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial $292.31
- Peluquero(a) y cultor(a) de belleza $302.14
- Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial $311.14
- Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial $309.04
- Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares $289.24
- Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial $309.59
- Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial $320.89
- Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje $283.47
- Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador $293.59
- Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial $305.63
- Reportero(a) en prensa diaria impresa $624.30
- Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa $624.30
- Repostero(a) o pastelero(a) $321.63
- Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de $323.22
- Secretario(a) auxiliar $331.50
- Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $318.26
- Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador $302.14
- Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial $306.79
- Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial $306.79
- Trabajador(a) del hogar $303.07
- Trabajador(a) social, técnico(a) $359.13
- Vaquero(a) ordeñador a máquina $283.47
- Velador(a) $288.83
- Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico $296.41
- Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial $292.31
