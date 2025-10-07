Salario Mínimo en México: ¿Cuánto Debo Ganar al Día en 2025 Según Mi Oficio o Profesión?

En diciembre del año pasado, dos meses después de haber asumido el cargo como presidenta de México, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo aumentó 12% el salario mínimo en el país para 2025. Con este incremento, el salario mínimo general pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios.

Con dicho aumento, en promedio mensual, el salario de los trabajadores a nivel general es de 8 mil 364 pesos, beneficiando a cerca de 8.5 millones de trabajadores en México, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En la zona libre de la frontera, el salario mínimo pasó de 374.89 a 419.88 pesos diarios, con lo cual se avanza en el objetivo del gobierno del llamado "Segundo Piso de la Cuarta Transformación" de que cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

Actualmente, según el gobierno federal, el salario mínimo alcanza para comprar 1.7 canastas básicas y el objetivo es que para el final del sexenio alcance para comprar 2.5 canastas básicas.

"Ese es el objetivo y se trabaja conjuntamente tanto con la representación de los trabajadores como con los empleadores, es decir, con los empresarios (…) Ese es el objetivo y lo vamos a alcanzar", reafirmó la presidenta Sheinbaum.

¿Cuánto debo ganar al día según mi oficio o profesión?

De acuerdo con la tabla de salarios mínimos generales y profesionales, actualizada en enero de 2025 con el aumento al salario mínimo, los trabajadores deben ganar la siguiente cantidad al día , expresada en pesos mexicanos, según su oficio:

Albañilería, oficial de $321.63

Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en $284.30

Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de $336.94

Cajero(a) de máquina registradora $289.24

Cantinero(a) preparador de bebidas $295.15

Carpintero(a) de obra negra $321.63

Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial $316.33

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos $325.71

Colchones, oficial en fabricación y reparación de $298.08

Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial $315.21

Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) $300.18

Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial $292.31

Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas $288.83

Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio $296.41

Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos $302.14

Chofer de camión de carga en general $328.23

Chofer de camioneta de carga en general $318.93

Chofer operador(a) de vehículos con grúa $306.79

Draga, operador(a) $340.04

Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial $320.89

Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial $315.21

Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial $318.26

Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial $306.79

Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio $283.47

Encargado(a) de bodega y/o almacén $293.59

Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) $299.45

Fogonero(a) de calderas de vapor $309.04

Gasolinero(a), oficial $288.83

Herrería, oficial $311.14

Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial $316.33

Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo $315.19

Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor $291.00

Manejador(a) en granja avícola $280.40

Maquinaria agrícola, operador(a) $323.22

Máquinas para madera en general, oficial operador(a) $309.04

Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial $332.17

Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial $292.31

Peluquero(a) y cultor(a) de belleza $302.14

Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial $311.14

Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial $309.04

Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares $289.24

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial $309.59

Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial $320.89

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje $283.47

Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador $293.59

Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial $305.63

Reportero(a) en prensa diaria impresa $624.30

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa $624.30

Repostero(a) o pastelero(a) $321.63

Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de $323.22

Secretario(a) auxiliar $331.50

Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico $318.26

Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador $302.14

Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial $306.79

Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial $306.79

Trabajador(a) del hogar $303.07

Trabajador(a) social, técnico(a) $359.13

Vaquero(a) ordeñador a máquina $283.47

Velador(a) $288.83

Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico $296.41

Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial $292.31

